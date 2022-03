Tidur dengan Cahaya Redup Membahayakan Kesehatan?

Memengaruhi metabolisme

Saat tidur malam hari, ada beberapa orang yang lebih menyukai keadaan gelap tanpa penerangan sama sekali, keadaan terang, atau di antara keduanya. Ya, tidur dalam keadaan cahaya redup.Kodisi ini diibaratkan seperti TV hidup namun tidak bersuara. Mungkin bagi kita tidur dengan lampu temaram lebih nyaman. Tapi tahukah kamu bahwa sebuah studi telah menemukan masalah yang timbul bila seseorang tidur dalam kondisi temaram?Dijelaskan dalam penelitian Dr Phyllis Zee, direktur Pusat Sirkadian dan Pengobatan Tidur di Fakultas Kedokteran Universitas Northwestern Feinberg, bahwa cahaya redup yang membuat kita nyaman itu bisa memasuki kelopak mata dan mengganggu tidur. Meskipun mata kita terpejam.Namun begitu, ternyata, cahaya redup ini bisa meningkatkan gula darah dan detak jantung orang muda yang sehat yang berpartisipasi dalam eksperimen laboratorium tidur."Mengapa tidur dengan lampu menyala memengaruhi metabolisme? Bisakah itu menjelaskan mengapa ada prevalensi diabetes atau obesitas yang lebih tinggi (di masyarakat)?" Zee bertanya, sebagaimana yang dinukil dari CNN.Zee dan timnya mengambil 20 orang sehat berusia 20-an dan meminta mereka menghabiskan dua malam di lab tidur. Malam pertama dihabiskan di ruangan gelap di mana kita tidak akan bisa melihat banyak. Jika ada, itu saat mata terbuka."Kami merekam gelombang otak dan dapat mengetahui tahap tidur orang tersebut," kata Zee. "Kami merekam pernapasan mereka, detak jantung, EKG mereka, dan kami juga mengambil darah dari untuk mengukur kadar melatonin saat mereka tidur." Melatonin adalah hormon yang mengatur ritme sirkadian tubuh, atau jam tidur dan bangun tubuh.Keesokan harinya, sebagian kelompok secara acak mengulangi tingkat cahaya yang sama untuk malam kedua di lab. Sementara kelompok lain tidur dengan lampu di atas kepala yang redup dengan cahaya yang kira-kira setara dengan hari yang sangat, sangat gelap, berawan, atau lampu jalan yang masuk melalui jendela."Sekarang orang-orang ini tertidur dengan kelopak mata tertutup," jelasnya. Dalam literatur, perkiraannya adalah bahwa berkisar 5 persen hingga 10 persen cahaya di lingkungan akan benar-benar menembus kelopak mata yang tertutup.Jadi ini benar-benar tidak banyak cahaya. Namun bahkan sejumlah kecil cahaya menciptakan defisit gelombang lambat dan gerakan mata cepat tidur, tahap tidur di mana sebagian besar pembaruan sel terjadi.Selain itu, detak jantung lebih tinggi, resistensi insulin meningkat, dan sistem saraf simpatik (berjuang atau lari) dan parasimpatis (beristirahat dan bersantai) tidak seimbang, yang telah dikaitkan dengan tekanan darah tinggi pada orang sehat. Studi ini diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences.Nasihat apa yang akan Zee berikan kepada orang-orang berdasarkan studinya dan penelitian yang ada di lapangan? Tutup tirai dan gorden, matikan semua lampu, dan pertimbangkan untuk menggunakan masker tidur (masker penutup mata)."Pastikan mulai meredupkan lampu setidaknya satu atau dua jam sebelum pergi tidur, persiapkan lingkungan untuk tidur," tandas Zee. Periksa kamar tidur untuk sumber cahaya yang tidak diperlukan.Jika lampu malam diperlukan, jaga agar tetap redup dan setinggi lantai, "Agar lebih terpantul daripada tepat di sebelah mata atau tempat tidur kamu."Perhatikan juga jenis cahaya yang ada di kamar tidur. Jangan ada lampu dalam spektrum biru yang menyala. Misal, seperti yang dipancarkan oleh perangkat elektronik seperti televisi, smartphone, tablet, dan laptop."Cahaya biru adalah jenis cahaya yang paling merangsang," imbuh Zee. Kalau pun harus menyalakan lampu karena alasan keamanan, ganti warnanya. Pilih lampu yang warnanya lebih kemerahan atau kecoklatan. Lampu LED dapat dibeli dalam warna apa pun, termasuk warna merah dan kecoklatan.