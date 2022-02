Bila Ada Riwayat Penyakit Jantung dalam Keluarga, Ikuti Kebiasaan Makan Berikut!

1. Tambahkan segenggam kenari

(Minyak zaitun mengandung kalium yang bisa membantumu memenuhi asupan nutrisi ini setiap harinya. Kalium menjaga tekanan darah kamu tetap normal dan mengatur denyut jantung tetap normal. Foto: Ilustrasi/Unsplash.com)

2. Gunakan minyak zaitun

3. Konsumsi buah setiap hari

4. Minum teh hijau

5. Konsumsi ikan, unggas, dan kacang-kacangan

(TIN)

Penyakit kardiovaskular (Cardiovascular diseases/CVD), sekelompok penyakit yang mencakup kondisi yang memengaruhi jantung atau sistem vaskular seperti penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer, dan bahkan emboli paru. Semua ini merupakan penyebab kematian paling umum di seluruh dunia.Salah satu faktor risiko untuk mengembangkan penyakit jantung adalah memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ini.Misal, setidaknya satu anggota keluarga darah yang memiliki CVD atau mengalami kondisi yang berhubungan dengan kardiovaskular seperti serangan jantung , gagal jantung, stroke, atau hipertensi.Ini artinya, kamu memiliki riwayat keluarga CVD yang positif, meningkatkan risiko diri sendiri terkena penyakit ini.Melansir dari keterangan laman Eat This, Not That! ada beberapa kebiasaan diet yang dapat diterapkan agar membantu menjaga kesehatan jantung, terlepas dari kecenderungan genetik yang dimiliki. Untuk tahu lebih lanjut, yuk, pelajari lebih lanjut!Penelitian telah menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan tinggi omega-3 ALA dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung melalui efek anti-inflamasi.Plus, kenari secara alami mengandung nutrisi yang dapat membantu mengurangi risiko CVD, termasuk magnesium dan potasium.Kenari adalah satu-satunya kacang pohon yang merupakan sumber asam alfa-linolenat (ALA) yang sangat baik, asam lemak esensial omega-3 nabati dengan 2,5 gram per ons.Selain itu, sebuah studi baru-baru ini dari Harvard menemukan bahwa peserta yang makan sekitar segenggam (lima atau lebih porsi 1 ons) kenari per minggu memiliki risiko kematian dan kematian yang lebih rendah akibat penyakit kardiovaskular.Jadi, sederhana memasukkan satu porsi kenari, hanya satu genggam (1 ons) dalam diet setiap hari dapat membantu mendukung kesehatan jantung.Minyak zaitun merupakan sumber asam lemak tak jenuh tunggal dan polifenol, yang merupakan senyawa tumbuhan alami dengan sifat antioksidan. Dan data terbaru yang diterbitkan di Clinical Nutrition menunjukkan bahwa mengonsumsi minyak zaitun dikaitkan dengan risiko CVD dan stroke yang lebih rendah.Bagi mereka yang berisiko tinggi, seperti mereka yang memiliki riwayat keluarga CVD, setiap 10 gram minyak zaitun extra-virgin per hari mengurangi risiko CVD sebesar 10 persen menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di BMC Medicine.Tindakan sederhana makan lebih banyak buah mungkin mengalami penurunan risiko terkena CVD, berkat vitamin, serat, mineral, dan fitokimia yang mereka berikan.Semua bentuk buah dihitung dalam kuota asupan buah, termasuk buah segar, dijus, dibekukan, dan dikeringkan dengan cara dibekukan, selama tidak ada tambahan gula di dalamnya.Untuk orang-orang yang tidak memiliki akses ke pilihan segar sepanjang waktu, satu solusi mudah untuk memasukkan lebih banyak buah dalam diet kamu adalah memakan buah kering.Dan plum adalah salah satu buah kering yang dikaitkan dengan hasil kesehatan jantung yang positif. Satu studi menemukan bahwa wanita pascamenopause yang makan 5-6 plum setiap hari selama enam bulan menunjukkan penurunan faktor penyakit kardiovaskular, termasuk peningkatan kadar kolesterol "baik" HDL serta menurunkan peradangan.Mungkin terdengar mengejutkan bahwa tindakan sederhana menyeruput teh hijau dapat mendukung kesehatan jantung dan mengurangi risiko CVD. Konsumsi teh hijau yang lebih sering (satu samapi tiga cangkir per minggu) dikaitkan dengan penurunan risiko stroke dibandingkan mereka yang minum kurang dari satu cangkir setiap minggu. Minum teh hijau dalam diet adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk membantu mengurangi risiko CVD.Menurut data yang diterbitkan dalam Circulation, mengganti daging merah olahan (seperti hot dog dan daging makan siang) dengan sumber protein lain seperti ikan, unggas, dan kacang-kacangan dikaitkan dengan insiden penyakit jantung koroner yang lebih rendah.