Jangan Terlalu Banyak atau Sedikit, Ini Takaran Minum Air Putih yang Tepat Sesuai Usia

Takaran Konsumsi Air Putih Sesuai Usia

1. Takaran Konsumsi Air Putih untuk Bayi

2. Takaran Konsumsi Air Putih untuk Remaja dan Dewasa

2. Takaran Konsumsi Air Putih untuk Lansia

Jakarta: Meminum air mineral atau air putih sangat penting untuk menjaga asupan cairan dan fungsi tubuh. Setiap orang dianjurkan mengonsumsi air putih sesuai dengan takaran aman supaya kesehatan tetap terjaga.Bukan rahasia lagi bahwa kurang minum air putih dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Mulai dari dehidrasi, badan jadi mudah lelah, masalah pencernaan, masalah kulit, bahkan hingga bisa meningkatkan risiko stroke Namun, tahukah Sobat Medcom bahwa terlalu banyak mengonsumsi air putih juga tidak baik untuk tubuh? Hal ini bisa mengakibatkan sejumlah hal, seperti otot menjadi lemah dan mudah kram, sakit kepala, mual, serta bibir, tangan, dan kaki membengkak.Maka dari itu, Sobat Medcom perlu mengetahui takaran air putih yang aman dikonsumsi supaya terhindar dari masalah kesehatan. Takaran ini berbeda-beda tergantung dengan usia, lho!Dilansir dari Antara, Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PB PERNEFRI) dr. Pringgodigdo Nugroho, Sp.PD-KGH memberikan rekomendasi terkait konsumsi air putih dengan takaran yang tepat berdasarkan usia. Begini penjelasannya:Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) merekomendasikan bayi usia 0–6 bulan untuk memenuhi kebutuhan cairan sebanyak 700 mili liter (mL) per hari. Sedangkan bayi 7–12 bulan sebanyak cairan 800 mL per hari, anak 1–3 tahun 1,3 liter, dan anak 4–8 tahun 1,7 liter.Kebutuhan air rata-rata yang harus dicukupi remaja hingga dewasa adalah sebanyak dua liter per hari, terutama bagi remaja dan dewasa yang kondisinya masih sehat. Dalam arti tidak menderita penyakit apapun yang mengharuskan lebih banyak atau sedikit mengonsumsi air.“Dua liter (air mineral) cukup. Kalau kelebihan tidak bagus juga, bisa jadi tubuh terlalu banyak mengeluarkan carian, jadi buang air kecil terus, dan yang baik kita harus menjaga kesimbangan,” terang Pringgodigdo.Untuk lansia atau usia lanjut (di atas 60 tahun), Pringgodigdo menyarankan untuk mengonsumsi air mineral tidak kurang dan tidak lebih dari 1,5 liter per hari.Sementara itu menurut Eva Rista, seorang Perawat Geriatri RSCM, merincikan khususnya lansia perempuan usia 60-64 tahun memerlukan cairan 2,3 liter atau 2.300 mililiter (ml) cairan, sedangkan untuk lansia laki-laki 2,6 liter atau 2.600 ml per harinya.Untuk lansia perempuan usia 65-80 tahun memerlukan 1,6 liter atau 1600 ml, sedangkan lansia laki-laki memerlukan 1,9 liter atau 1900 ml per hari. Dan lansia perempuan berusia lebih dari 80 tahun memerlukan 1,5 liter atau 1.500 ml dan 1,6 liter untuk lansia laki-laki per hari.Itulah takaran konsumsi air putih yang tepat sesuai dengan usia. Jangan lupa minum air putih demi menjaga kesehatan tubuh, Sobat Medcom!