Diidap Dorce Gamalama, Ini Sejumlah Komorbid yang Memperparah Gejala Covid-19

Komorbid termasuk faktor risiko memperparah covid-19

Komorbid yang dapat memperparah penyakit covid-19

Risiko meninggal dunia akibat covid-19 pada pasien komorbid

(SYN)

Jakarta: Artis Dorce Gamalama meninggal dunia karena terpapar covid-19 pada Rabu, 16 Februari 2022. Ia memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang dapat memperparah gejala covid-19."Meninggal pukul 07.30 WIB tadi pagi di RS Pertamina Simprug," kata sahabat Dorce Gamalama, Hetty Sunjaya, saat dihubungi, Rabu, 16 Februari 2022.Dorce Gamalama diketahui mengidap penyakit diabetes yang membuat dirinya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Presenter 58 tahun itu harus bolak-balik rumah sakit sejak Oktober 2021.Sakit diabetes yang dideritanya membuat Dorce Gamalama mengalami penyakit ginjal, penyakit jantung, hingga demensia alzheimer. Kondisi fisik itu diperparah dengan virus covid-19.Komorbid berpeluang mengalami perburukan kondisi pasien covid-19Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menjelaskan ada beberapa faktor yang dapat memperparah kondisi seseorang apabila terpapar covid-19."Yaitu faktor usia, riwayat vaksinasi seseorang serta riwayat komorbid atau penyakit penyerta," ucap Wiku dikutip dari covid19.go.id, Rabu, 16 Februari 2022.Ia mengungkapkan faktor risiko ini menyebabkan sistem pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit infeksi menjadi kurang optimal. Khususnya, pada pasien covid-19 dengan komorbid.Baca: Dorce Gamalama, Pernah Idap Batu Ginjal hingga Meninggal karena Covid-19 Pasalnya, seseorang yang memiliki satu bahkan lebih penyakit penyerta, berisiko membutuhkan perawatan inap maupun perawatan intensif di rumah sakit. Bahkan sampai membutuhkan ventilator akibat perkembangan gejala yang berat atau kritis."Dan ancaman kematian akan menjadi lebih besar," lanjut Wiku.Secara nasional, berdasarkan data yang diakses dari rumah sakit online per 13 Februari 2022, tercatat bahwa mayoritas kasus positif yang meninggal dikontribusikan komorbid diabetes melitus. Sebanyak 15 persen di antaranya bahkan memiliki riwayat komorbid lebih dari satu jenisnya.Center for Disease Control and Prevention (CDC) di tahun 2022 menyebut sejumlah jenis penyakit penyerta yang dapat meningkatkan risiko gejala covid-19.Di antaranya kanker, gangguan ginjal, hati, paru-paru kronis, gangguan neurologis, serta diabetes melitus tipe 1 dan 2. Kemudian, gangguan jantung dan pembuluh darah, infeksi HIV, gangguan sistem kekebalan tubuh, obesitas, thalasemia dan beberapa gangguan kesehatan lainnya.Baca: Gejala Covid yang Diperingatkan Dokter dan Harus Diperhatikan Serta Alasannya Keparahan gejala pada berbagai jenis komorbid juga berbeda-beda. Menurut studi Hijaz dkk tahun 2020, umumnya penderita hipertensi mengeluhkan terjadinya peradangan paru-paru atau pneumonia dibarengi dengan kenaikan tekanan darah.Lalu, penderita gangguan paru-paru kronik mengeluhkan terjadinya kekurangan darah atau hiposemia parah dan gejala khas lainnya pada setiap komorbid.Kemudian, studi di salah satu rumah sakit di India mengungkapkan lebih dari 90 persen pasien dengan lebih dari dua jenis komorbid meninggal dunia dibandingkan kasus positif yang hanya memiliki satu sampai dengan dua komorbid saja.Lalu, mayoritas kasus positif dengan gejala berat atau kritis memiliki komorbid diabetes melitus dan hipertensi. Dan 19 persen dari mayoritas tersebut bahkan memiliki lebih dari satu jenis penyakit.