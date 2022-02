Gejala Covid yang Diperingatkan Dokter dan Harus Diperhatikan Serta Alasannya

(Jika kadar oksigen turun ke bawah 90-an atau lebih rendah, kamu harus dievaluasi oleh dokter. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Di beberapa negara, kasus Omicron menurun untuk sementara waktu. Ini pula yang membuat pembatasan ikut berkurang di beberapa tempat. Tapi tidak di Amerika Serikat. Omicron justru menginfeksi ribuan orang setiap hari.Janice Johnston, MD, Chief Medical Officer & Co-Founder Redirect Health menjelaskan, “Kecepatan penyebaran Omicron telah menyebabkan lonjakan terbesar yang telah kita lihat sejak pandemi dimulai, sehingga menginfeksi sebagian besar populasi sekaligus. Masih harus dilihat apakah lonjakan herd immunity ini akan membantu meratakan. Kurva infeksi dan memperlambat pandemi ke tingkat endemik."Johnston berbicara dengan Eat This, Not That! tentang gejala covid-19 seperti apa yang harus ditangani secara medis oleh pasien. Dan gejala sepertu apa yang berbeda dengan flu.Untuk mengetahui lebih lanjut dan untuk memastikan kesehatan kamu dan orang lain, jangan lewatkan gejala-gejala covid-19 yang mungkin hinggap dalam tubuh di mana setelah dites hasilnya negatif.Sesak napas dapat menjadi indikasi bahwa kadar oksigen rendah. Kadar oksigen yang rendah dapat membuat kamu merasa sangat lelah dan lesu, tetapi juga memberikan tekanan besar pada otak, jantung, dan organ lainnya.Untuk memantau kadar oksigen gunakan monitor kecil yang diletakkan di jari. Biasanya oksigen mengalir di atas 90-an. Jika kadar oksigen turun ke bawah 90-an atau lebih rendah, kamu harus dievaluasi oleh dokter untuk langkah selanjutnya secepat mungkin.Covid telah dikaitkan dengan serangan jantung dan pembekuan darah ke paru-paru yang bisa parah dan mengancam jiwa. Bila mengalami gejala-gejala tersebut, harus dievaluasi oleh dokter sesegera mungkin.Dr Johnston menyatakan gejala seperti kelemahan, mati rasa, bicara cadel, atau sakit kepala parah bisa menjadi tanda-tanda stroke dan harus segera dievaluasi oleh tenaga medis.Johnston menjelaskan, "Kedua penyakit tersebut dapat menyebabkan kerusakan serius. Kami telah melihat pasien dirawat di rumah sakit dan meninggal karena flu setiap tahun. Namun dengan covid, pasien tidak hanya mengalami masalah pernapasan, tetapi juga melihat efek serius pada berbagai sistem tubuh, seperti kardiovaskular, neurologis, dan lainnya.""Omicron juga dapat memiliki efek yang bertahan lama, mirip dengan bentuk covid lainnya, meninggalkan pasien dengan gejala jangka panjang yang harus dihadapi selama berbulan-bulan atau bahkan lebih lama."Belum ada yang tahu kapan varian ini berakhir. Tapi, dengan kecepatan penyebaran dan penularan varian saat ini, kita mungkin melihat bahwa inang atau pasien yang tersedia untuk menginfeksi berkurang dan dapat meredam infeksi baru.Yang harus dilakukan, tetap jalani prokes untuk memperkecil penularan. Di mana pun kamu tinggal, dapatkan vaksinasi atau dorong secepatnya jika kamu tinggal di daerah dengan tingkat vaksinasi rendah, kenakan masker wajah, jangan bepergian, jarak sosial, hindari kerumunan besar, dan jangan lupa untuk rajin mencuci tangan.