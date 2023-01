Yuk, Tingkatkan Kesehatan Jantung dengan Konsumsi 6 Makanan Rendah Natrium

1. Sayuran

2. Kentang dan potasium

(Kacang almond memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Salah satunya adalah baik untuk menjaga kesehatan jantung. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

3. Kacang-kacangan

4. Buah-buahan

5. Yoghurt

6. Biji-bijian dan polong-polongan

(TIN)

Tak makan sambal, bagai sayur tanpa garam. Tapi, bagaimana bila makanan yang kamu konsumsi justru banyak mengandung garam? Wah, bisa-bisa tekanan darah menjadi tinggi dan membahayakan kesehatan Profesor Emeritus dari Indiana School of Medicine, Dr Morton Tavel, mengatakan, setidaknya sepertiga orang Amerika memiliki tekanan darah tinggi. Angka ini juga konsisten dengan laporan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tentang tekanan darah.Centers for Disease Control and Prevention/CDC Trusted Source menyatakan bahwa tekanan darah tinggi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian di Amerika Serikat.Risiko itu meningkat seiring bertambahnya usia. Faktor risiko tekanan darah tinggi antara lain memiliki kondisi tertentu, seperti diabetes, riwayat keluarga dan genetika, serta pilihan gaya hidup.Tavel merekomendasikan untuk memilih makanan yang diberi label "natrium rendah" atau "tanpa tambahan garam".Pastikan untuk membaca label, dan pilih makanan yang mengandung kurang dari 5 persen dari asupan garam harian yang direkomendasikan. Mengutip dari HealthLine, berikut beberapa makanan rendah natrium yang sehat untuk dicoba."Sayuran segar dan beku secara alami rendah natrium (biasanya kurang dari 50 mg per porsi). Jadi cukupkan ini," ujar Lise Gloede, ahli diet dan ahli gizi terdaftar. Namun, dia memperingatkan, hati-hati dengan sayuran kaleng dan saus salad tinggi garam. Sebagai gantinya, dia merekomendasikan untuk mengganti saus salad dengan cuka balsamic, dan mungkin menambahkan edamame yang dikupas, kedelai rendah natrium.Kentang maupun ubi jalar secara alami rendah sodium dan tinggi potasium atau kalium. Bahkan, Dr Tavel menambahkan bahwa jika diet kamu tinggi kalium, maka secara umum tidak perlu memangkas banyak natrium dari diet yang dilakukan.Kalium dan natrium merupakan pasangan mineral yang bekerja sama dalam memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa sehingga dua mineral itu berpengaruh terhadap regulasi tekanan darah.Kacang tawar dalam cangkang merupakan pilihan makanan ringan yang sangat baik karena tidak mengandung natrium sama sekali. Bonus tambahannya, tambah Gloede, adalah "Butuh waktu lebih lama untuk makan saat kamu harus mengeluarkannya dari cangkang, jadi ada baiknya untuk tidak memakannya secara berlebihan." Popcorn juga bisa menjadi suguhan rendah natrium jika kamu menikmati versi tanpa garam.Sama seperti sayuran, buah-buahan secara alami rendah natrium. Apel, aprikot, pepaya, dan pir adalah pilihan terbaik. Pun bersama dengan pisang, yang juga dikemas dengan potasium yang 'ramah' bagi jantung. Cobalah mengonsumsi buah sebagai pengganti gula dalam makanan kamu. Misal, makanlah apel sebagai pengganti kue atau pir sebagai pengganti keripik manis.Yoghurt sangat rendah natrium. Cobalah tetap menggunakan yoghurt tawar dan hindari pilihan rasa, karena mengandung gula tambahan. Ingat, yoghurt tawar tidak harus hambar. Tambahkan beberapa buah dan kamu akan mendapatkan suguhan rendah natrium yang sehat.Biji-bijian seperti gandum juga dapat membantu menurunkan kolesterol jahat dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Mulailah hari dengan semangkuk oatmeal, yang dapat kamu taburi dengan buah-buahan, beri, kacang-kacangan, dan beberapa kayu manis untuk menambah rasa.