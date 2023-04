5 Makanan Ini Bisa Meningkatkan Penglihatan

1. Ikan

(Kandungan lutein dan zeaxhantin dalam bayam mampu membantu mata untuk menyaring cahaya gelombang pendek yang berbahaya serta mencegah kerusakan pada makula atau pusat retina mata. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

2. Bayam

3. Telur

4. Wortel

5. Kacang almond

(TIN)

Penglihatan yang lemah dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti stres, paparan layar yang terus menerus, usia tua, kurang tidur dan sebagainya. Pola makan yang buruk dikaitkan dengan kehilangan penglihatan untuk orang dewasa yang lebih tua. Ya, menjaga kesehatan mata sungguhlah penting.Sebenarnya, ada banyak cara untuk melindungi mata, salah satunya mengistirahatkannya dari berbagai kegiatan yang melibatkan alat elektronik.Selain itu, makan makanan yang seimbang dan sehat dapat membantu menjaga kesehatan mata, meningkatkan penglihatan, dan membantu mengurangi risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan mata Nah, makanan-makanan di bawah ini mengandung berbagai vitamin, nutrisi, dan mineral untuk kesehatan mata kamu.Terutama salmon, bagus untuk penglihatan kamu. Ikan kaya akan lemak Omega-3, yaitu lemak sehat yang berkontribusi pada penglihatan yang sehat . Seperti dinukil dari Times of India, makan ikan dapat membantu mencegah mata kering dan menjaga kesehatan retina (di bagian belakang mata).Sayuran berdaun hijau, yang kaya antioksidan lutein dan zeaxanthin. Nutrisi ini dapat membantu mencegah kondisi mata yang serius. Menurut badan kesehatan, lutein dan zeaxanthin tidak dibuat dalam tubuh, jadi harus mengonsumsinya melalui makanan.Di dalam bayam juga terkandung vitamin B6, C dan K, asam folat, zat besi, kalsium, sulfur dan klorofil, vitamin C yang berguna mencegah penyakit glaukoma.Telur memiliki nutrisi penting untuk mata, seperti vitamin A, lutein, zeaxanthin, dan seng. Vitamin A melindungi kornea, yang merupakan permukaan mata. Lutein dan zeaxanthin menurunkan risiko terkena masalah mata yang serius. Seng juga berkontribusi pada kesehatan retina dan membantu mata melihat di malam hari.Merupakan makanan sehat lainnya untuk mata. Membawa sumber vitamin A dan beta karoten yang luar biasa, yang meningkatkan kesehatan mata. Vitamin A dan beta karoten membantu melindungi permukaan mata dan mencegah infeksi mata dan kondisi mata serius lainnya. Sertakan wortel dalam salad harian, sup, dan hidangan lainnya.Sangat bagus untuk kesehatan mata. Ini kaya akan vitamin E, yang membantu menjaga mata dari molekul tidak stabil yang menargetkan jaringan sehat . Mengonsumsi vitamin E dalam jumlah teratur dapat membantu melindungi mata dari degenerasi makula terkait usia serta katarak.Dan kamu dapat menikmati kacang almond sebagai camilan. Pastikan tidak mengonsumsi terlalu banyak almond dalam satu hari karena itu bisa sama dengan terlalu banyak kolesterol.