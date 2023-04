Raih Penghargaan di Marketeers OMNI Awards 2023, Ini Kunci Sukses JEC

(FIR)

JEC Eye Hospitals and Clinics mendapatkan penghargaan pada ajang Marketeers OMNI Awards 2023 untuk kategori Omnichannel Branding. Penghargaan itu didapat bagian dari upaya JEC yang menyadari tantangan era society 5.0, di mana JEC terus beradaptasi dengan menerapkan Omnichannel dalam melakukan strategi branding dan marketing.JEC pun membeberkan kunci sukses atas raihan penghargaan tersebut. Menurut Mubadiyah, S. Psi, MM, Senior Kadiv Markom JEC Group, hal ini tak terlepas dari strategi branding dan marketing di tengah zaman yang saat ini serba digital melalui 360 komunikasi yang terintegrasi di semua platform."Tidak bisa dipungkiri era society 5.0 telah datang dan membuat kami harus melek digital dan cakap dengan teknologi baru yang semakin canggih. Tidak sekedar itu, persaingan di dunia bisnis juga semakin ketat, hingga strategi marketing kami pun membutuhkan penyesuaian," ujar Mubadiyah, usai menerima penghargaan yang diberikan langsung oleh Iwan Setiawan, CEO Marketeers."Mulai dari kegiatan yang dilakukan secara digital maupun hybrid untuk menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan, tujuannya agar tiap informasi terbaru yang kami miliki bisa menjangkau banyak lapisan masyarakat di berbagai daerah," sambungnya.Sepanjang 2022 inisiatif branding campaign JEC mencakup beberapa aktivitas yang beragam dengan melibatkan beberapa pihak. JEC juga menganut 360 komunikasi yang terintegrasi di semua platform, yang mencakup Event and exhibitions, Promotion and Tactical Campaign, Public Relations Marketing, B2B Channel, Personal Channel, Community Engagement, Influencer Campaign, Advertising in Print, Radio, TV, Outdoor Ads dan Digital.Tidak hanya itu aktivtas bersama para key opinion leader (KOLs) melalui sosial media juga dilakukan dengan melibatkan influencer mikro hingga makro. Inisiatif dan aktifitas tersebut dilakukan agar dapat menangkap momentum yang ada serta disesuaikan pula dengan STP yang dimiliki oleh beberapa layanan JEC.Sebagai contoh untuk layanan unggulan LASIK dan ReLEx SMILE yang notabene ditargetkan untuk anak muda, maka channel yang digunakan pada beberapa media yang dikonsumsi oleh anak muda, seperti misalnya digital dan menggunakan beberapa influencer yang relevan.Hal sejalan juga dilakukan JEC dalam mengkampanyekan produk unggulan femtosecond laser Katarak, di mana secara audiensnya adalah usia senior. Sehingga dilakukan kampanye pada channel yang masih digunakan oleh target market usia tersebut dan menggunakan Public Figure yang juga relevan dengan usia."Selama 39 tahun, JEC telah menjangkau lebih dekat masyarakat Indonesia untuk memudahkan akses dan mendekatkan layanan kesehatan mata yang berkualitas. Penghargaan ini merupakan yang pertama kami terima di tahun 2023, hal ini memotivasi kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, hingga mampu meningkatkan citra dan kepercayaan pasien serta masyarakat luas," kata Presiden Direktur JEC Korporat, Dr. Dr. Johan A Hutauruk, SpM(K)."Tentunya kami juga berharap dapat terus meningkatkan daya saing, baik diskala nasional maupun internasional. JEC Eye Hospital and Clinics layak menjadi pilihan pertama dan utama bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya.