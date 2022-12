Teknologi Alat Pacu Jantung di Indonesia Berkembang Pesat

(ELG)

Siloam Hospitals kembali memberikan acara bincang-bincang edukatif seputar dunia kesehatan. Digelar secara tatap muka, acara membahas kardiologi dengan tema "Advances Clinical in Cardiology".Seminar ini dihadiri oleh spesialis kardiologi yang tergabung dalam jaringan rumah sakit Siloam seperti Siloam Lippo Village, Siloam Kebon Jeruk, Siloam TB Simatupang, RS Jantung Diagram, Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC) dan Siloam Agora. Seminar ini juga dihadiri perwakilan dari berbagai perusahaan medis ternama.Topik-topik yang akan dibawakan dalam seminar ini yakni, All About Aritmia: Sign, Symptoms and Treatment; Advanced Health Failure; New Procedures in Cath Lab; New Procedures for Chronic Venous Insufficiency; dan Advance Management on Cardiac Surgery.Membahas seputar irama jantung yang dapat dibedakan menjadi irama normal dan irama abnormal. Salah satu kondisi irama jantung yang abnormal adalah aritmia. Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang berupa detak jantung yang tidak normal, tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat.Kondisi ini terjadi saat impuls listrik di jantung tidak bekerja dengan baik. Seringkali gangguan aritmia ini tidak disadari oleh pasien dan dapat berakibat fatal yang dapat mengakibatkan penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi, penyakit katup jantung, penyakit jantung koroner atau bahkan gagal jantung.Salah satu tindakan yang dapat membantu pasien yang mengalami aritmia adalah menggunakan alat pacu jantung. Alat ini dapat membantu pasien aritmia dengan irama jantung yang lambat untuk dapat aktif kembali."Teknologi alat pacu jantung telah mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya, sehingga dapat menghindari ketidak-nyamanan pasca-pemasangan alat pacu jantung, dan makin bermanfaat untuk kualitas hidup jangka panjang dari penderira aritmia," kata Dr. dr. Antonia Anna Lukito, SpJP (K) dalam keterangan tertulisnya.Sementara dr. Leonardo Paskah Suciadi, SpJP, FIHA, FESC, dalam topik Advanced Health Failure menjabarkan jika sekitar 10-15 persen penderita gagal jantung tergolong sebagai stadium lanjut yang ditandai dengan gejala persisten terapi standar obat-obatan tidak responsif atau tidak dapat ditolerir.Kondisi ini berkaitan dengan angka kematian yang tinggi yaitu sekitar 70-80 persen dalam 1 tahun. Pilihan terapi untuk gagal jantung lanjut meliputi transplantasi jantung atau implan pompa jantung artifisial (left ventricular assist device/LVAD).Dengan teknologi terbaru LVAD, angka keberlangsungan hidup penderita gagal jantung lanjut dapat mencapai 58 persen dalam 5 tahun, setara dengan angka keberlangsungan hidup pasca-transplantasi jantung yaitu sekitar 65 persen dalam 5 tahun."Penderita gagal jantung lanjut yang ditopang LVAD memiliki rata-rata harapan hidup hingga 5-6 tahun, dan tentunya dengan kualitas hidup lebih baik pada karenakan terbebas dari gejala gagal jantung yang selama ini tidak teratasi. Hal ini akan memungkinkan penderita dapat kembali melakukan aktivitas sehari-hari skala ringan secara mandiri," jelasnya.