5 Dampak yang Bisa Terjadi Bila Terlalu Banyak Minum Minuman Manis

(Dalam paparan data Kemenkes disebutkan bahwa studi menemukan mengonsumsi gula lebih dari seperlima kalori harian meningkatkan risiko dua kali lebih besar mengidap penyakit jantung. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Saat dahaga menyerang, tak ada yang paling mujarab selain air dingin. Apalagi bila air tersebut mempunyai rasa manis. Teh manis, misalnya. Wah, lengkap sudah, dahaga hilang, tenaga pun pulih kembali. Memang, minuman manis terasa enak, tapi ternyata, menyembunyikan banyak bahaya bila dikonsumsi berlebihan.Bahkan minuman yang dipasarkan sebagai sehat dapat menimbulkan beberapa efek samping yang cukup berbahaya jika tidak meminumnya dalam jumlah sedang sampai banyak. Para ilmuwan telah memelajari efek minuman manis selama bertahun-tahun dan efek samping yang diketahui dari terus-menerus meminum produk ini.Sementara soda atau jus sesekali mungkin tidak akan mengganggu kesehatan secara umum. Namun, bila minum terlalu banyak dapat menyebabkan berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan dalam hidup.Berikut beberapa efek yang berhasil dirangkum dari Eat This, Not That! di mana bisa ditimbulkan bila terlalu banyak konsumsi minuman manis.Ketika meminum terlalu banyak minuman yang mengandung gula, akan memberikan tekanan yang tidak semestinya pada hati. Bahkan, menurut artikel yang diterbitkan melalui Journal of Hepatology, peningkatan konsumsi gula dalam bentuk sirup memiliki kaitan langsung dengan meningkatnya angka penyakit dan gagal hati.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan melalui Journal of Nutrition, peningkatan asupan gula berkorelasi langsung dengan masalah jantung. Menurut penelitian lain yang ditemukan dalam The Journal of Endocrinology and Metabolism, lemak visceral yang sama terkait dengan penyakit jantung, resistensi insulin yang menyebabkan diabetes tipe 2 , dan berbagai anomali kardiovaskular lainnya. Untuk menjaga jantung kuat dan bebas dari penyakit, hindari minum terlalu banyak minuman manis.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan melalui Metabolisme: Klinis dan Eksperimental, leptin merupakan beberapa bahan kimia yang menormalkan metabolisme, sistem kekebalan tubuh, dan banyak lagi. Dalam sebuah artikel yang diambil dari The British Journal of Nutrition, gula dari minuman manis dalam jumlah besar memainkan peran utama dalam mengembangkan masalah ini.Menurut sebuah penelitian di jurnal Clinical Nutrition and Metabolic Care, para ilmuwan menemukan bahwa makanan dan minuman, termasuk soda, jus, dan banyak lagi, memiliki peluang nyata untuk menciptakan kecanduan gula. Kecanduan yang sama ini dapat membawa individu ke jalan menuju obesitas dan berbagai faktor kesehatan negatif lainnya.Menurut penelitian American Journal of Clinical Nutrition, menunjukkan hubungan yang jelas antara asupan gula dan kerusakan gigi.Dengan adanya beberapa dampak akan minuman manis, Harvard Medical School pun menganjurkan pilihlah secangkir air daripada minuman manis ekstra. Hal ini dilakukan untuk membantu menghindari masalah kesehatan yang tidak diinginkan di kemudian hari.