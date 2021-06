1. Lihat harga per unitnya

2. Jangan tergiur dengan diskon

(kamu sebaiknya tetap tegas pada diri untuk beli barang atau makanan di daftar belanjaan kamu saja daripada tergiur dengan diskon yang ada. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Cari hari-hari diskon

5. Beli produk yang bermerek toko

(yyy)

Belanja kebutuhan sehari-hari adalah kegiatan rutin yang mengeluarkan cukup banyak anggaran. Bayangkan, bila kamu bisa belanja dengan cermat, berapa banyak uang yang bisa kamu simpan.Nah, untuk memiliki kemampuan cermat dalam berbelanja, ada beberapa tips yang bisa kamu ikuti yang dikutip dari Eat This, Not That di bawah ini!Telusuri label penjualan untuk mengetahui harga per unit. Luis Corvera, asisten manajer senior di toko Smart & Final 431 di Salina, California, mengatakan itu dapat membantu kamu untuk lebih memahami nilainya. Terkadang, harga termurah bukanlah kesepakatan terbaik.Jeff Campbell adalah pemimpin Whole Foods Market selama lebih dari dua dekade, bekerja di sembilan toko di empat negara bagian, jadi bisa dikatakan dia tahu caranya menangani transaksi. Ia mengatakan bahwa kamu sebaiknya tetap tegas pada diri untuk beli barang atau makanan di daftar belanjaan kamu saja daripada tergiur dengan diskon yang ada.Toko sering kali menarik perhatian dengan cara ini pada produk yang tidak laku. Terkadang, ini menguntungkan karena kamu jadi dapat menemukan item baru yang kamu sukai. Tetapi sejujurnya ini biasanya berakhir tidak digunakan, hanya mengumpulkan debu (atau jamur) di dapur rumahmu.Saat kamu menjelajah ke pasar swalayan, tanyakan kepada mereka hari apa penjualan mereka dimulai dan berakhir. Mereka kadang membuat hari-hari khusus diskon. Mungkin ada kebutuhanmu yang sedang diskon waktu itu.Meskipun ada merek favorit, tidak ada salahnya untuk membeli merek dari pasar swalayan itu sendiri. Corvera mengatakan hampir semua produk selalu lebih murah, dan kemungkinan besar tidak ada perbedaan signifikan jika kamu bandingkan dengan merek yang lebih populer.