Atta dan Aurel Putuskan Simpan Tali Pusat Baby Ameenah di Dalam Negeri

(Aurel dan Atta menyimpan tali pusat baby Ameenah di Bank Stem Cell Celltech Bank Stemcell Vinski Tower, Jakarta. Hal ini didukung juga oleh Krisdayanti dan Ashanty. Foto: Dok. Celltech Stem Cell Center)

Pasangan muda Atta dan Aurel belum lama ini sedang berbahagia. Pasalnya si kecil Ameena Hanna Nur Atta yang ditunggu-tunggu telah hadir dan mewarnai kehidupan mereka.Dan kesadaran Atta serta Aurel untuk kesehatan Ameenah ke depannya telah dilakukan, yaitu dengan menyimpan tali pusat Ameenah. Dan kali ini pasangan yang sedang naik daun ini menyimpannya di dalam negeri."Keputusan Aurel dan Atta sepasang selebriti muda papan atas Indonesia untuk menyimpan tali pusatnya di Bank Stem Cell bukan di luar negeri namun di Indonesia yang bereputasi Internasional, dengan peralatan canggih yaitu di Celltech Bank Stemcell Vinski Tower perlu diapresiasi," ujar Aci Pada, Corporate Communication Director Vinski Tower.Kedua Selebriti ini yakin bahwa Indonesia sudah tidak kalah dengan luar negeri. "Menyimpan tali pusat bayi adalah kesempatan sekali seumur hidup yaitu saat melahirkan atau saat operasi caesar," papar Aci.Dr. Wachyudi Muchsin, SH, M.Kes Marcom Celltech Stemcell Center, menambahkan konsep medical tourism merupakan kosep yang ditawarkan Celltech Stem Cell Center, sehingga masyarakat Indonesia saat ini tidak perlu pergi ke luar negeri melakukan terapi stem cell atau menyimpan tali darah pusat (bank cell).Prof. dr. Deby Vinski, MSc, PhD, Presiden World Council of Preventive Medicine (WOCPM) dan Founder Laboratorium Celltech Stemcell Center Vinski Tower Indonesia-sebagai anak bangsa menghadirkan terobosan pelayanan stem cell bertaraf dunia pertama di Asia tenggara.Izin operasional laboratorium pengolahan sel punca untuk aplikasi klinis yang diselenggarakan Celltech Stemcell laboratorium oleh keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 02.02/I/1666/2020 yakni Celltech Stem Cell Laboratory (CSC) yang berlokasi Vinski Tower di Jl. Ciputat Raya No. 22A Pondok Pinang, Jakarta selatan.Prof. dr. Deby Vinski yang juga Direktur Master of Anti-aging International University of Barcelona ini menegaskan bahwa pada era society 5.0 tak ada lagi batasan waktu informasi teknologi terbaru di dunia.Deby Vinski mengatakan penyimpanan dari tali pusat bayi mempunyai banyak manfaat untuk beberapa penyakit nantinya."Manfaatnya banyak sekali. Bisa menyembuhkan penyakit kronis, penyakit kanker, leukimia, autis, diabetes, stroke, autoimun. Itu sudah banyak sekali penelitian," jelas Deby Vinski."Di mana kelak tali pusat dapat diolah oleh Laboratorium Celltech Vinski Tower untuk menjadi Stemcell yang sangat bermanfaat untuk berbagai penyakit seperti autis, stroke, diabetes, leukemia, penyakit autoimun, demensia, alzheimer, parkinson, osteoporosis, menopause, andropause untuk vitality dan masih banyak lagi," beber dokter Yudi.Komite Sel Punca Nasional RI dr. Marhaen Hardjo. M.Biomed, Ph.D ikut memberi apresiasi Aurel dan Atta semoga banyak selebriti, pengusaha dan pejabat negara Indonesia untuk mendukung upaya Presiden Jokowi dalam medical tourism Indonesia.Medical tourism Indonesia tidak kalah dari luar negeri serta mempercayakan dokter maupun ilmuwan Indonesia hebat Indonesia apalagi saat ini teknologi Quantum Stem Cell-nya hanya ada dua di Asia dan teknologi baru di Amerika tersebut ternyata sudah ada di Indonesia di Vinski Tower.Gatra Award pun pernah disabet Prof. dr. Deby Vinski berkat teknologi Quantum Stem Cell ini di mana ia juga telah memiliki hak patennya.Marhaen Hardjo juga mengatakan sebelumnya juga Jusuf Kalla termasuk tokoh Nasional yang mempercayakan stem cell di Indonesia juga memindahkan tali pusat cucunya ke Celltech Stemcell Center. Tindakan terpuji para tokoh bangsa tentu akan menginspirasi banyak masyarakat Indonesia maupun dunia International.