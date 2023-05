Berita Terpopuler Ekonomi: Transformasi BUMN hingga Lesunya Laju IHSG

1. Ingat, BUMN Harus Terus Bertransformasi untuk Bertahan di Segala Perubahan!

2. Pekan Ini Indeks Acuan Saham Indonesia Lesu, Sabar Ya Guys!

3. Harga Minyak Dunia Bergairah, Apa Penyebabnya?





4. Pendapatan Bukalapak Melesat 28% Jadi Rp1 Triliun di Kuartal I, Apa Faktor Pendukungnya?

5. Sstt, Kini Nonton Film Disney hingga Marvel Studios Bisa Pakai Kartu Kredit!

(SAW)

Jakarta: Berita mengenai aksi korporasi Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) harus mematutkan diri untuk bertransformasi dengan berpedoman pada core value BUMN , yaitu AKHLAK menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin selengkapnya:Untuk dapat bertahan dalam segala perubahan, korporasi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu terus bertransformasi. BUMN harus mematutkan diri untuk bertransformasi dengan berpedoman pada core value BUMN, yaitu AKHLAK. Salah satu kunci dari core value itu adalah harmoni.Baca berita selengkapnya di sini. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan ini berada di level 6.787,631 atau mengalami perubahan sebanyak 1,85 persen dari posisi 6.915,716 dari pekan sebelumnya. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar BEI sampai dengan akhir pekan ini menembus Rp9.624,468 triliun.Baca berita selengkapnya di sini. Harga minyak melonjak pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB), didorong meredanya kekhawatiran atas resesi ekonomi. Akan tetapi jatuh untuk minggu ketiga berturut-turut setelah penurunan tajam awal pekan ini menjelang kenaikan suku bunga acuan dan kekhawatiran krisis perbankan AS akan memperlambat ekonomi.Baca berita selengkapnya di sini. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) atau Bukalapak mencatat Total Processing Value (TPV) selama kuartal pertama 2023 tumbuh 19 persen menjadi Rp40,5 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan YoY dari marketplace dan TPV specialty verticals.Baca berita selengkapnya di sini. Penayangan perdana film terbaru dari Marvel Studios yakni Guardians of the Galaxy Vol 3 pada 3 Mei 2023 menandai dimulainya program kolaborasi antara Bank OCBC NISP bersama Disney Group. Kolaborasi tersebut berupa promo buy one get one tiket untuk semua jenis film Disney, Disney and Pixar, Lucasfilm, and Marvel Studios yang tayang sepanjang tahun.Baca berita selengkapnya di sini.