Pekan Ini Indeks Acuan Saham Indonesia Lesu, Sabar Ya Guys!

Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) pada pekan ini berada di level 6.787,631 atau mengalami perubahan sebanyak 1,85 persen dari posisi 6.915,716 dari pekan sebelumnya. Sedangkan nilai kapitalisasi pasar BEI sampai dengan akhir pekan ini menembus Rp9.624,468 triliun."Nilai tersebut mengalami perubahan sebanyak 1,69 persen dari Rp9.790,231 triliun pada pekan lalu," sebut Sekretaris Perusahaan BEI Yulianto Aji Sadono, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Mei 2023.Perubahan sebesar 4,17 persen dicatatkan oleh rata-rata volume transaksi harian bursa menjadi 15,015 miliar saham dari 15,669 miliar saham pada sepekan yang lalu. Selanjutnya, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa juga mengalami perubahan sebesar 5,03 persen menjadi 1.275.793 dari 1.343.327 transaksi yang terjadi pada pekan sebelumnya.Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian Bursa berubah sebesar 21,7 persen menjadi Rp10,387 triliun dari Rp13,265 triliun pada pekan yang lalu. "Sepanjang 2023, investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp18,179 triliun. Sedangkan pada Jumat, investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp337,17 miliar," tuturnya.Di sisi lain, bursa saham Amerika Serikat (AS) membukukan keuntungan besar pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Hal itu dapat terjadi lantaran laporan ketenagakerjaan AS yang kuat di April meredakan kekhawatiran atas ancaman resesi ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average tumbuh sebanyak 546,64 poin atau 1,65 persen menjadi 33.674,38. Kemudian indeks S&P 500 melonjak 75,03 poin atau 1,85 persen menjadi 4.136,25. Indeks Komposit Nasdaq naik 269,01 poin atau 2,25 persen menjadi 12.235,41.Semua dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir dengan warna hijau, dengan sektor energi dan teknologi memimpin kenaikan masing-masing 2,75 persen dan 2,71 persen. Sedangkan sektor utilitas mencatatkan pertumbuhan terkecil sebesar 0,66 persen.Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan, data penggajian non-pertanian (NFP) AS meningkat 253 ribu pada April, lebih tinggi dari perkiraan konsensus 178 ribu. Tingkat pengangguran AS adalah 3,4 persen pada April, turun dari 3,5 persen di Maret. Ekonom mengharapkan pembacaan 3,6 persen.Sedangkan penghasilan per jam rata-rata meningkat sebesar 0,5 persen pada April secara bulan ke bulan, sementara konsensus perkiraan pasar dan pertumbuhan pada bulan sebelumnya mencapai 0,3 persen.