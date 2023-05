Sstt, Kini Nonton Film Disney hingga Marvel Studios Bisa Pakai Kartu Kredit!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penayangan perdana film terbaru dari Marvel Studios yakni Guardians of the Galaxy Vol 3 pada 3 Mei 2023 menandai dimulainya program kolaborasi antara Bank OCBC NISP bersama Disney Group . Kolaborasi tersebut berupa promo buy one get one tiket untuk semua jenis film Disney, Disney and Pixar, Lucasfilm, and Marvel Studios yang tayang sepanjang tahun.Film itu yaitu Marvel Studios Guardians of the Galaxy Vol 3, Disney’s The Little Mermaid, Disney and Pixar’s Elemental, Indiana Jones and the Dial of Destiny, Disney’s Haunted Mansion, Marvel Studios’ The Marvels, dan Disney’s Wish di semua Studio Cinema XXI dan IMAX® seluruh Indonesia.Marketing and Lifestyle Business Division Head Bank OCBC NISP Amir Widjaya menjelaskan promo tersebut akan berlangsung hingga Desember 2023 dengan menggunakan Kartu Kredit Platinum & Voyage Bank OCBC NISP. Kolaborasi dengan Disney ini membuat para pecinta film Disney, Pixar, dan Marvel dapat menonton film favorit secara hemat bersama orang terdekat."Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya kami untuk dapat menerapkan smart-spending sehari-hari kepada anak muda," kata Amir, dikutip dari keterangan tertulisnya, Sabtu, 6 Mei 2023.Sehingga, tambahnya, di satu sisi mereka masih bisa mengakomodir kesenangan khususnya pecinta film Disney, Disney and Pixar, Lucasfilm, dan Marvel Studios, serta di sisi lain mereka dapat mengatur pola pengeluaran dengan hemat memanfaatkan benefit yang tersedia sebagai nasabah."Program ini adalah salah satu keuntungan yang didapatkan dengan menjadi pengguna kartu kredit Bank OCBC NISP," klaimnya.Di sisi lain, Bank OCBC NISP membukukan peningkatan laba bersih sebesar 65,8 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (yoy) dari Rp621 miliar pada triwulan I-2022 menjadi Rp1,03 triliun di triwulan I-2023. Peningkatan dengan implementasi strategi bisnis yang konsisten dan berkelanjutan, diiringi optimalisasi digital perusahaan."Di situasi perekonomian yang semakin membaik, kami konsisten menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan melangkah secara bijaksana kedepannya," pungkas Presiden Direktur Bank OCBC NISP Parwati Surjaudaja.