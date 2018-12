Statistik, Jadwal Undian dan Potensi Duel di Babak 16 Besar Liga Champions 2018--2019

Statistik Fase Grup Liga Champions 2018--2019

Grup Juara Grup Potensi Lawan A. Borussia Dortmund Tottenham, Liverpool, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United B. Barcelona Liverpool, Schalke, Ajax Amsterdam, Lyon, Roma, Manchester United C. PSG Atletico Madrid, Tottenham, Schalke, Ajax, Roma, Manchester United D. FC Porto Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Ajax, Lyon, Roma, Manchester United E. Bayern Muenchen Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Lyon, Roma, Manchester United F. Manchester City Atletico Madrid, Schalke, Ajax, Roma G. Real Madrid Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Manchester United H. Juventus Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Lyon, Manchester United

Grup Runner-up Potensi Lawan A. Atletico Madrid PSG, Porto, Bayern Muenchen, Manchester City, Juventus B. Tottenham Hotspur Dortmund, PSG, Porto, Bayern Muenchen, Real Madrid, Juventus C. Liverpool Dortmund, Barcelona, Porto, Bayern Muenchen, Real Madrid, Juventus D. Schalke Barcelona, PSG, Manchester City, Real Madrid, Juventus E. Ajax Amsterdam Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Manchester City, Real Madrid, Juventus F. Olympique Lyon Dortmund, Barcelona, Porto, Bayern Muenchen, Real Madrid, Juventus G. AS Roma Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern Muenchen, Manchester City H. Manchester United Dortmund, Barcelona, PSG, Porto, Bayern Muenchen, Real Madrid

Liga Champions 2018--2019 telah menuntaskan fase penyisihan grup. Kini, tersisa 16 tim yang akan kembali bertarung untuk memperebutkan trofi Si Kuping Besar.Juara di tiga musim terakhir Real Madrid mengakhiri laga terakhir penyisihan grup dengan hasil mengecewakan. Skuat Los Blancos dipermalukan oleh tamunya, CSKA Moskow dengan skor telak 0-3.Kendati kalah, Madrid tetap berhak lolos ke babak 16 besar. Bahkan tim besutan Santiago Solari menyandang predikat juara grup.Secara keseluruhan, tidak banyak kejutan yang tercipta sepanjang babak penyisihan grup. Tim-tim yang jadi unggulan, sesuai prediksi, sukses melaju ke fase knock out.Drama paling menarik yang tersaji sepanjang fase grup adalah tersingkirnya dua wakil Italia, Inter Milan dan Napoli di laga pamungkas fase grup.Inter yang diprediksi bisa mengatasi PSV Eindhoven, justru harus puas bermain imbang 1-1 di hadapan publik Meazza. Hasil ini membuat I Nerazzurri harus mengubur impian lolos lantaran di pertandingan lain Tottenham Hotspur juga sukses menahan imbang Barcelona di Camp Nou.Mauro Icardi dkk pun harus puas menempati posisi tiga klasemen akhir Grup B. Inter yang mengoleksi poin sama dengan Spurs (8), harus terlempar ke Liga Europa karena kalah head to head dengan Spurs.Nasib Napoli lebih tragis lagi. Menduduki puncak klasemen sebelum matchday pamungkas, Napoli harus angkat koper dari Liga Champions usai kalah 0-1 dari Liverpool. Lebih menyesakkan lagi, I Partenopei hanya kalah dalam urusan agresivitas gol dari The Reds.Napoli dan Liverpool sejatinya mengakhiri persaingan di Grup C dengan angka sama, 9. Head to head mereka juga berimbang lantaran sama-sama memetik kemenangan 1-0 di kandang masing-masing. Dari segi selisih gol, keduanya juga mencatatkan angka sama, yakni +2.Sesuai regulasi UEFA, penentuan siapa yang lebih baik di antara mereka pun ditentukan lewat jumlah gol yang mereka lesakkan di fase grup. Apes bagi Napoli, mereka hanya mencetak lima gol. Sedangkan Liverpool mengemas tujuh gol.Dari 96 laga yang dimainkan sepanjang fase grup, tercatat ada 275 gol yang tercipta. Ini berarti, ada dua (2,86) gol yang tercipta dalam setiap laga. Atau tercipta satu gol dalam setiap 32 menit pertandingan.Namun, jumlah gol di fase grup musim ini masih kalah jauh dibanding musim lalu. Pada penyisihan grup musim 2017--2018, ada 306 gol yang tercipta. Itu artinya ada tiga gol (3,18) yang terjadi dalam setiap pertandingan, atau tercipta satu gol dalam setiap 28 menit laga.Inggris melanjutkan tradisi apik musim lalu di mana kompetisi Liga Primer Inggris berhasil meloloskan empat wakilnya ke babak 16 besar (Manchester City, Manchester United, Liverpool dan Tottenham Hotspur). Jumlah ini merupakan yang terbanyak. Inggris mengungguli Spanyol dan Jerman yang sama-sama meloloskan tiga wakil. Adapun, Italia dan Prancis sama-sama mengirimkan dua wakilnya.Musim ini, ada lima tim yang menyelesaikan enam pertandingan di fase grup dengan rekor tidak terkalahkan. Lima tim tersebut ialah, Barcelona (4 menang, 2 imbang), FC Porto (5 menang, 1 imbang), Bayern Muenchen (4 menang, 2 imbang) dan Ajax Amsterdam (3 menang, 3 imbang) dan Olympique Lyonnais yang mencatatkan sekali menang dan lima kali imbang.Sementara itu, Paris Saint Germain yang lolos sebagai juara di Grup C tampil sebagai tim paling produktif di fase grup. Neymar dkk mencetak 17 gol dalam enam laga. Produktivitas gol PSG mengungguli Manchester City (16), Bayern Muenchen (15) dan Barcelona yang mengemas 14 gol.Di sektor individu, Robert Lewandowski untuk sementara memimpin daftar perburuan top skorer dengan 8 gol. Striker Muenchen itu unggul dua gol dari Messi di posisi dua. Top skorer musim lalu, Cristiano Ronaldo masih harus berjuang keras apabila ingin mempertahankan status bomber tersubur Eropa musim ini.Bersama klub barunya, Juventus, CR7 baru mengoleksi satu gol. Jumlah golnya bahkan masih kalah dari rekan setimnya, Paulo Dybala yang mengoleksi lima gol.Sesuai dengan jadwal yang telah dirilis, undian untuk menentukan pertandingan di babak 16 besar akan digelar di markas UEFA, Nyon, pada Senin 17 Desember 2018 siang waktu setempat (sekitar pukul 18:00 WIB).Nantinya, delapan tim yang lolos sebagai juara grup akan menghadapi delapan tim dengan status runner-up. Namun, tim-tim yang berada satu grup di babak penyisihan tidak akan bisa bentrok di babak 16 besar. Pun demikian dengan tim yang berasal dari satu negara.Contoh kasus; PSG tidak akan bisa bertemu dengan Liverpool karena keduanya sudah bertemu di Grup C. Atau, Barcelona (juara Grup B) tidak bisa bertemu dengan Atletico Madrid (runner-up Grup A) karena sama-sama berasal dari Spanyol.Babak 16 besar akan mengusung format kandang-tandang. Leg pertama akan digelar pada 12-13 dan 19-20 Februari 2019. Sedangkan leg kedua digelar dua pekan berselang. Tim yang berstatus juara grup akan bertindak sebagai tim tamu pada leg pertama.Dengan hadirnya tim-tim besar seperti Liverpool, Manchester United dan Atletico Madrid sebagai runner-up, maka, potensi terjadinya big match di babak 16 besar pun terbuka lebar. Salah satunya adalah terciptanya final ulangan Liga Champions musim lalu di mana Real Madrid bersua dengan Liverpool.(ACF)