Rapor 100 Laga Conte Masih Kalah dengan Mourinho

Tren positif Chelsea saat menghadapi Burnley punya makna tersendiri bagi Antonio Conte. Sebab, itu adalah pertandingan ke-100 bagi Conte sebagai pelatih The Blues.Chelsea berhadapan dengan Burnley untuk melakoni pekan ke-31 Liga Primer Inggris, Jumat 20 April dini hari WIB. Status mereka sebagai tim tamu bukan masalah besar untuk meraih kemenangan dengan skor, 1-2.Gol bunuh diri dari Kevin Long membuka keunggulan Chelsea pada saat menghadapi Burnley. Setelah itu tuan rumah sempat menyamakan kedudukan lewat gol Ashley Barnes, sebelum akhirnya bisa dibalas lagi oleh Viktor Moses pada menit ke-69.Spekulasi positif tentang masa depan Conte mulai bermunculan seiring pencapaian Chelsea yang masih berada di urutan lima besar menjelang akhir musim ini. Selain itu, Conte juga telah mempersembahkan gelar juara Liga Primer Inggris pada musim lalu.Namun berdasarkan data yang dihimpun OptaJoe, Conte masih belum bisa sebaik Jose Mourinho. Pasalnya, rasio kemenangan Mourinho terhitung lebih banyak dalam 100 pertandingan bersama Chelsea. Jika saat ini Conte baru punya catatan 65 kali kemenangan, maka waktu itu, Mourinho sudah memberikan 72 kemenangan untuk The blues.Selanjutnya, Conte akan dihadapkan dengan laga krusial untuk memainkan pertandingan ke-101 bersama Chelsea. Saat itu, The Blues akan berhadapan dengan Southampton pada semifinal Piala FA, Minggu 22 April mendatang. (soccerway)(KAU)