Everton Rekrut Duo Barcelona

: Setelah mendapatkan gelandang serang dari Shakhtar Donetsk, Bernard, Everton langsung mendapatkan tenaga tambahan dari Barcelona. Yerry Mina dan Andre Gomes resmi merapat ke Merseyside.Everton dan Barcelona sepakat dengan nominal transfer senilai 27,2 juta pounds terkait transfer Mina. Sementara itu, Gomes bergabung dengan status pinjaman."FC Barcelona dan Everton mencapai kesepakatan transfer Yerry Mina. Klub Inggris itu akan membayar 30.25 juta euro plus 1,5 juta tambahan," bunyi pernyataan dari Barcelona.Kabar yang beredar menyebut bahwa perwakilan The Toffees terbang langsung ke Barcelona. Itu dilakukan karena penutupan transfer Liga Primer Inggris lebih cepat.Sebelumnya, Everton sukses menyalip AC Milan dalam usahanya untuk mendatangkan Bernard. Ia didatangkan The Toffees dengan status bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Shakhtar.Entah apa yang menjadi penyebab Bernard berubah pikiran pindah ke Everton. Menurut kabar, keberhasilan musuh sekota Liverpool itu bisa mendatangkan Bernard karena pendekatan sang pemain dengan pelatih klub, Marco Silva.(REN)