Firmino Bukan yang Terakhir Perpanjang Kontrak

Manajer Liverpool, Juergen Klopp yakin bahwa akan banyak pemain terbaiknya yang memperpanjang kontrak dengan The Reds seperti yang dilakukan striker Roberto Firmino.Seperti yang diketahui baru-baru ini Firmino secara resmi memperpanjang kontraknya dengan Liverpool. Walaupun tak disebutkan secara rinci berapa durasi kontrak baru tersebut, pemain internasional Brasil itu dikabarkan teken kontrak jangka panjang.Klopp mengklaim, bukan hanya Firmino yang sudah memperpanjang masa baktinya bersama Liverpool. Ada banyak pemain penting The Reds yang akan melakukan hal yang sama."Langkah penting bagi kami, tetapi Roberto Firmino tidak bisa bermain sendiri. Pada saat yang sama setiap pemain mengetahui rencana kami. Ia yang pertama tapi bukan yang terakhir." kata Klopp dilansir Sky Sport."Ini kabar penting bagi kami, sungguh menggembirakan," tambah pelatih asal Jerman itu.Media-media Inggris melaporkan bahwa kontrak-kontrak baru sedang disiapkan untuk pemain depan Liverpool. Mereka adalah Sadio Mane dan Mohamed Salah, serta bek Ragnar Klavan dan Alberto Moreno.Liverpool tengah bersiap menghadapi pertandingan leg kedua Liga Champions kontra AS Roma pada Kamis 3 Mei. Pada leg pertama mereka berhasil menang dengan skor menyakinkan 5-2.(KRS)