Dramatis, Gol Origi Bantu Liverpool Benamkan Everton

: Liverpool berhasil memenangkan laga derby Merseyside pada matchday ke-14 Liga Primer Inggris 2018--2019, Minggu 2 Desember. Gol detik-detik terakhir Divock Origi sukses membantu The Reds mengalahkan tim sekotanya, Everton pada laga tersebut.Liverpool tampil percaya diri di hadapan publik sendiri, Stadion Anfield. Dengan menguasai bola 58 persen, The Reds melepaskan 16 tembakan sepanjang laga.Namun, Everton bukan tanpa peluang. Mereka mampu merepotkan pertahanan Liverpool. Terbukti, mereka mampu mengancam gawang The Reds dengan sembilan tembakan sepanjang laga.Liverpool mendapatkan peruntungan pertama lewat upaya Sadio Mane pada menit ke-12. Winger asal Mesir tersebut mendapat kans menembak di dalam kotak penalti setelah mendapat umpan dari Mohamed Salah.Sejumlah peluang kembali diciptakan Liverpool. Di antaranya lahir dari upaya Roberto Firmino dan Xherdan Shaqiri. Namun, gagal membuahkan hasil.Hingga turun minum, belum ada gol tercipta. Skor 0-0 bertahan.Liverpool masih mendominasi pada babak kedua. Mereka langsung menciptakan sejumlah peluang melalui Salah dan Mane. Namun, upaya kedua pemain tersebut belum menghasilkan gol untuk The Reds.Serangan demi serangan terus dilancarkan Liverpool. Namun, The Reds belum juga membobol gawang Everton, bahkan hingga menit ke-90.Kebuntuan akhirnya baru dipecahkan Liverpool pada masa injury time. Tepat pada menit ke-90+6, The Reds membobol gawang Everton lewat gol Divock Origi. Ia melepaskan sundulan ke gawang setelah memaksimalkan kesalahan kiper Everton Jordan Pickford.Hingga laga usai, tidak ada gol tambahan tercipta. Liverpool memastikan kemenangan dengan skor 1-0.Berkat kemenangan ini, Liverpool berhasil mempertahankan posisi kedua klasemen sementara dengan mengoleksi 36 poin. Jumlah poin yang membuat asa mereka untuk bersaing merebut gelar Liga Primer Inggris musim ini. Sebab, Liverpool hanya terpaut dua poin dari Manchester City yang berada di puncak klasemen sementara.Sementara itu, Everton harus terpaku di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 22 poin. Mereka tertinggal delapan poin dari Tottenham Hotspur yang berada di peringkat kelima.: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri/Keita (71'), Salah/Sturridge (75'), Firmino/Origi (84'), Mane.: Pickford, Coleman, Keane, Mina, Digne, Andre Gomes, Gueye, Walcott/Lookman (63'), Sigurdsson/Zouma (90+1'), Bernard/Calvert-Lewin (90'), Richarlison.(PAT)