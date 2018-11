Liverpool Berencana Boyong Asensio Musim Depan

: Gelandang Real Madrid Marco Asensio kembali diincar Liverpool. Menurut laporan sejumlah media, The Reds menjadikan pemain asal Spanyol tersebut sebagai prioritas belanja mereka pada bursa transfer musim panas 2019.Kabar ketertarikan Liverpool terhadap Asensio bukan pertama kali muncul. Sebelumnya, mereka pernah berniat memboyong pemain berusia 22 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas 2018. Namun, Madrid menolak tawaran tersebut.Meski ditolak, Liverpool tampaknya tidak menyerah untuk mendapatkan Asensio. Menurut salah satu media Spanyol, OK Diario, pelatih The Reds Juergen Klopp akan berupaya keras memboyong Asensio untuk menambah stok penyerang dalam timnya pada musim depan. Kebetulan, sang pemain juga kerap dimainkan untuk membantu penyerangan Madrid.Kans Liverpool merekrut Asensio cukup sulit. Mengingat, sang pemain saat ini tidak mengalami kendala bersama Madrid.Sejauh ini, Asensio dijadikan andalan Madrid pada musim 2018--2019. Sejauh ini, ia dipercaya tampil sebanyak 18 kali bersama Los Blancos di seluruh ajang.Namun, performanya kini masih menjadi sorotan lantaran gagal memberikan kontribusi oke untuk Madrid. Hingga saat ini, ia baru menyumbang dua gol bersama El Real.Selain itu, Asensio juga gagal mendongkrak performa Madrid di La Liga Spanyol musim ini. Mereka saat ini tercecer di posisi keenam klasemen sementara dengan mengoleksi 20 poin alias terpaut enam poin dari Sevilla yang beradai di puncak klasemen. (Sportsmole)(ACF)