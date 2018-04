El Loco Pastikan Kemenangan PSS di Laga Perdana Liga 2

PSS Sleman berhasil menaklukkan tamunya PS Mojokerto Putra di laga perdana Liga 2 Indonesia, Kamis 26 April 2018 sore. Berlaga di Stadion Maguwoharjo Sleman, PSS menang 3-1 dan striker anyar mereka, Cristian Gonzales, mencetak salah satu gol dengan sundulan kepala.PSS sejak awal tampil menyerang di hadapan puluhan ribu pendukungnya. Namun anak asuh Herry Kiswanto itu kesulitan menembus pertahanan ketat yang diterapkan tim tamu.PSS baru membuka keran golnya pada menit 21 melalui Yudi Khoirudin. Gol bermula dari tendangan penjuru. Saat kemelut terjadi, Dave mengirim bola ke Yudi. Dari luar kotak penalti sisi kanan tim tamu, Yudi menendang bola tanpa bisa dihalau kiper Mojokerto, Putut Wijiarto. Skor 1-0 untuk PSS.Tertinggal, Mojokerto kesulitan menembus pertahanan PSS. Menit ke 43, Mojokerto berpeluang menyamakan kedudukan. Menembus pertahanan PSS, Haris Tuharea yang tidak terkawal tembakannya masih melambung jauh di atas kanan gawang. Hingga jeda PSS mempertahankan keunggulan 1-0 atas Mojokerto Putra.Babak kedua, mantan penggawa Timnas Indonesia Syamsul Chaeruddin masuk menggantikan Yudi Khoirudin. Serangan PSS kian hidup saja.Di menit 78, seisi Stadion Maguwoharjo bergemuruh saat Cristian Gonzales masuk menggantikan I Made Wirahadi. Berkahnya, lima menit kemudian alias menit 83, PSS kembali menambah golnya yang dicetak Taufan Hidayat. Gol berawal dari umpan lambung pemain pengganti Rangga Muslim. Skor 2-0 untuk keunggulan PSS.El Loco Gonzales seperti menjadi 'kartu as' di PSS. Pemain naturalisasi asal Uruguay itu akhirnya membuktikan diri masih tajam di kotak penalti lawan usai mencetak gol di menit 85. Gol tercipta lewat sundulannya hasil umpan lambung Taufan Hidayat.Jelang pertandingan usai, Mojokerto berupaya mengurung PSS. Beberapa kali peluang Mojokerto mengancam gawang PSS. Kiper PSS Ega Risky jatuh bangun mengamankan gawangnya.Akhrinya gol penghibur Mojokerto Putra hadir menit 90+4. Gol tercipta oleh sang kapten Indra Setiawan. Hingga laga selesai, PSS menang 3-1 atas PS Mojokerto Putra.Susunan Pemain PSS Sleman melawan PS Mojokerto Putra:PSS:Ega Rizky P (GK); Arie Sandy, Bagus Nirwanto, Yericho, Yudi Khoirudin; Achmad Hisyam (C), Dave Mustaine, Irkham Zahrul; I Made Wirahadi, Ichsan Pratama, Taufan HidayatPS Mojokerto Putra:Putut Wijiarto (GK); Ade Christian, Djayusman Triasdi, Wahyu Saputro; Andre Dio, Frinki Fasamba, Harus Tuharea, Indra Setiawan (C), Ricky R Kambuaya; Derry Rachman, Samsul Muhidin.(RIZ)