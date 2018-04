Peserta Piala Indonesia 2018 akan Terima Match Fee Mulai Rp100 Juta

Selain mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia U-19, PSSI juga menyampaikan kepastian soal gelaran Piala Indonesia 2018. Salah satu yang disampaikan adalah soal match fee pada setiap babaknya.Undian Piala Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 3 Mei, sebelum laga pamungkas Anniversary Cup 2018. Sedangkan, kick off akan berlangsung pada 8 Mei.Piala Indonesia sendiri akan melibatkan 128 tim dari tiga strata kompetisi sepak bola Indonesia. Match fee berjenjang dari Rp100 juta sampai Rp250 juta akan diterima klub-klub yang bertanding di ajang yang sudah absen selama enam tahun ini."Match fee yang diberikan setiap babak bertingkat. Di babak 128 besar, PSSI menyediakan Rp100 juta, dengan komposisi Rp40 juta untuk tim tuan rumah, Rp60 juta untuk tim tamu. Misal saja, laga di 128 besar tim Liga 3 menjamu Liga 1, maka, tim Liga 3 mendapatkan Rp40 juta, Liga 1 mendapatkan Rp60 juta," ujar Joko Driyono, Plt Ketum PSSI saat konferensi pers."Komposisi ini dilanjutkan ke babak 64 besar tapi jumlah match fee nya naik jadi Rp125 juta. Kemudian meningkat sampai Rp150 juta di babak 32 besar, tapi ingat di babak 32 besar itu home and away. Sehingga setiap tim masing-masing dapat Rp150 juta," lanjutnya."Di babak 16 besar Rp200 juta, di babak 8 besar Rp250 juta semifinal dan final tidak ada match fee karena ada hadiah juara. Juara dapat Rp3 miliar, runner-up Rp2 miliar, peringkat ketiga Rp1 miliar, dan empat Rp500 juta. Ini upaya PSSI membangun kembali sebuah legacy Piala Indonesia," pungkasnya.Rencananya, final Piala Indonesia akan berlangsung pada Desember atau Januari. Semua masih tergantung Liga 1, Piala AFF, dan event PSSI lainnya.Babak 128 Besar: Rp100 jutaBabak 64 Besar: Rp125 jutaBabak 32 Besar: Rp150 jutaBabak 16 Besar: Rp200 jutaBabak 8 Besar: Rp250 juta(ACF)