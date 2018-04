Jakmania Resmi Pecahkan Rekor Penonton di Piala AFC

Sebuah rekor kembali dipecahkan oleh Jakmania pada laga Persija Jakarta kontra Johor Darul Ta’zim di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 April malam WIB. Dari kapasitas maksimal 76.127, ada 60.157 penonton yang hadir dalam pertandingan itu.Namun, jumlah tersebut sudah cukup membuat suporter Persija mencatatkan sejarah baru di AFC Cup. Ya, laga Persija vs JDT memecahkan rekor jumlah penonton di kompetisi level kedua di Asia tersebut.Rekor 60.157 penonton memecahkan rekor penonton sebelumnya yang sudah terjadi pada delapan tahun silam. Tepatnya pada final Piala AFC 2010 yang mempertemukan antara antara Al-Qadsia dan Al-Ittihad, ketika Stadion Jaber al-Ahmad menampung 58.604 penonton.Sebelumnya, Persija hanya memegang rekor penonton terbanyak Piala AFC hanya babak grup saja. Rekor itu dicetak pada matchday pertama musim ini kontra Tampines Rovers dengan 49.056 penonton.Pujian langsung datang dari manajemen Persija, yang diwakili Gede Widiade selaku Direktur Utama. Menurut Gede, kehadiran Jakmania harus diapresiasi apalagi mereka membuat semangat bermain Marko Simic dkk semakin percaya diri. Dukungan Jakmania yang datang ke stadion langsung membuat Macan Kemayoran meraih kemenangan saat menghadapi juara Piala AFC 2015 lalu ini.“Pokoknya Jakmania top. Saya salut dengan mereka selalu memberikan 100 persen saat Persija bertanding. Semoga dukungan ini selalu diberikan kepada Persija. Apalagi sebagai pemain ke-12 kehadirannya selalu diharapkan pemain,” ujar Gede.Dalam laga ini Persija sukses meraih kemenangan 4-0 atas JDT. Keempat gol diborong oleh Marko Simic. Kemenangan itu menurut pelatih Persija Stefano Cugurra tidak bisa lepas dari peran dukungan The Jakmania.Bahkan, pelatih asal Brasil itu merasa takjub dengan militansi dan keseriusan The Jakmania dalam memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Apalagi pertandingan berlangsung saat weekdays (pertengahan pekan). Ia tidak menduga Jakmania akan memenuhi stadion semalam.“Jakmania datang semua. Ini Selasa, banyak yang datang. Luar biasa, ya. Saat saya di Brasil kalau main Sabtu-Minggu penuh pasti. Tapi kalau hari Selasa enggak bisa penuh. Ini luar biasa. Mereka tahu ini event ini tahunan, tak setiap tahun main di AFC, saya sangat senang dengan dukungan mereka,” ungkap Teco.Sementara itu, Marko Simic menilai kehadiran Jakmania pada pertandingan semalam sangat fantastis. Striker asal Kroasia itu yakin nyanyian dan teriakan Jakmania membuat sang lawan selalu diteror sehingga mereka tidak menunjukkan kemampuan terbaiknya pada laga tersebut.“Saya tahu pada pertandingan terakhir di liga, suporter pecahkan rekor. Tapi saya lihat ini luar biasa. Amazing game, ini Johor yang salah satu terbaik di Asia. Dan mereka melihat stadion ini penuh. Ini fantastis,” tegas Simic.(ASM)