Persija Cukur JDT, Simic Cetak Quattrick

: Persija Jakarta tampil perkasa saat menjamu Johor Darul Ta'zim (JDT) pada matchday kelima penyisihan Grup H Piala AFC 2018, Selasa 10 April. Tanpa ampun, Macan Kemayoran membantai tim tamu dengan skor telak 4-0.Marko Simic menjadi aktor tunggal kemenangan Persija pada laga tersebut. Keempat gol Persija diborong striker asal Kroasia tersebut, alias mencetak quattrick.Terlepas dari ketajaman Simic, performa Persija memang patut diacungi jempol. Sebab mereka mampu tampil agresif di hadapan publik sendiri, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).Statistik mencatat, tim besutan Stefano Cugurra Teco mampu menciptakan lima tembakan mengarah ke gawang. Sedangkan tim tamu hanya menciptakan dua tembakan mengarah ke gawang.Persija tidak butuh lama untuk membuka keunggulan. Laga berumur delapan menit, tuan rumah sudah mampu membuka keunggulan.Adalah Simic yang menjadi pencetak gol pertama bagi Persija. Memanfaatkan umpan Riko Simanjuntak, striker asal Kroasia itu menyambarnya dengan tandukan yang sukses menggetarkan gawang JDT.Penampilan Persija makin sulit dibendung tim tamu. Alhasil, Simic kembali mencetak gol untuk menggandakan keunggulan timnya di menit ke-12 menjadi 2-0.Kali ini, Rezaldi Hehanusa menjadi kreator dari gol kedua Persija. Pemain yang akrab disapa Bule itu mengirim umpan dari tendangan bebas ke kotak penalti JDT, yang kemudian diselesaikan dengan baik oleh Simic.Berselang tujuh menit, Simic kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol ketiganya. Striker berusia 30 tahun itu dimanjakan umpan tarik Ramdani Lestaluhu dan langsung menceploskan si kulit bundar ke gawang JDT yang dikawal kiper Izham Tarmizi.Hingga turun minum, kedua tim tidak lagi mencetak gol tambahan. Skor 3-0 untuk keunggulan Persija bertahan.Memasuki babak kedua, situasi pertandingan tidak berubah. Kendati unggul dalam penguasaan bola, JDT tetap kalah agresif dari Persija. Tim tamu tampak kebingungan dalam membangun serangan.Agresivitas bahkan sudah diperlihatkan Persija sejak awal babak kedua. Sejumlah peluang mereka ciptakan melalui Ismed Sofyan dan Rohit Chand. Namun, tidak ada yang membuahkan hasil.JDT bukan tanpa ancaman. Mereka mampu mengancam Persija pada menit ke-68. Ketika itu, Darren Lok mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan di dalam kotak penalti. Namun, bola masih bisa diblok Maman Abdurahman.Apes buat JDT. Saat berupaya mengejar ketinggalan, mereka justru harus kehilangan bek, Adam Nor. Ia harus keluar dari lapangan usai mendapat kartu kuning kedua pada menit ke-78.Keunggulan pemain lantas dimanfaatkan Persija. Mereka terus menggempur pertahanan JDT. Alhasil, mereka sukses menambah keunggulan lewat Simic pada menit ke-85.Gol diciptakan Simic melalui kesempatan penalti. Sebelumnya, wasit memberikan kesempatan itu setelah melihat Riko Simanjuntak dilanggar Azrif Nasrulhaq di kotak terlarang.Hingga laga usai, tidak ada gol tambahan lagi. Persija memastikan kemenangan dengan skor 4-0.Tambahan tiga poin membuat Persija menempati puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 10 poin. Meski jumlah poin mereka sama dengan Song Lam Nghe An, Macan Kemayoran tetap berhak berada di puncak klasemen karena unggul dalam produktivitas gol.Sementara itu, JDT harus turun ke peringkat ketiga klasemen karena kekalahan tersebut. Mereka unggul enam poin dari tim juru kunci, Tampines Rovers.: Andritany Ardhiyasa, Rezaldi Hehanusa, Ismed Sofyan, Maman Abdurahman, Jaimerson Da Silva, Rohit Chand, Sandi Sute, Ramdani Lestaluhu, Riko Simanjuntak, Novri Setiawan, Marko Simic.: Izham Tarmizi, Adam Nor, Aidil Zafuan, Putra Nadher, Fazly Mazlan, Afiq Bin Faizal, Harris Harun, Amirulhadi Zainal, Nazmi Faiz, Syafiq Ahmad, Darren Lok.(RIZ)