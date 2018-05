Saat Mohamed Salah Bertemu dengan "Kembarannya"

What sorcery is this?! TWO Mo Salahs?! pic.twitter.com/ZwR14rRMuk — BBC Sport (@BBCSport) May 3, 2018

: Sosok Mohamed Salah tengah menjadi sorotan saat ini. Itu terjadi lantaran Salah tampil impresif bersama Liverpool.Berkat kinerjanya tersebut, Salah mendapatkan gelar PFA Player of the Year atau pemain terbaik di Inggris musim ini.Sebelumnya, Salah berhasil membawa Timnas Mesir tampil di Piala Dunia 2018. Terakhir kali Mesir mentas di turnamen paling akbar sekolong langit itu pada 1990. Lalu, Salah juga bersinar bersama Liverpool. Dia mampu membawa The Reds tampil di final Liga Champions.Kecemerlangan Salah juga dirasakan oleh warga kota kelahirannya di Nagrig, Mesir. Bahkan, belum lama ini, Salah menggemparkan masyarkat Nagrig. Tapi tunggu dulu, Salah yang ini bukan Salah yang asli melainkan sosok pria yang mirip dengan Salah.Ya, namanya adalah Ahmed Bahaa. Dia adalah seorang insinyur yang bermukim di Giza, Mesir. Sekilas, Bahaa terlihat mirip sekali dengan Salah. Gaya rambut dan warna kulit Bahaa nyaris sama dengan Salah.Tak ayal, Bahaa menjadi sosok populer di Mesir. Khususnya di media sosial, Bahaa menyita perhatian banyak netizen.Bahaa sempat bertemu Salah dan sempat mengabadikan foto bersama. Bagaimana menurut Anda, apakah Bahaa mirip dengan Salah?(ASM)