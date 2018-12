Jadwal Siaran Langsung Pertandingan Nanti Malam

Suguhan berkualitas masih bakal menemani publik pecinta sepak bola pada malam dan dini hari nanti, 2 dan 3 Desember 2018. Pertarungan klub-klub papan atas menjadi menarik dengan selisih-selisih poin yang tipis.Liga Primer Inggris masih punya dua laga penuh gengsi. Dua laga yang dimaksud adalah Derby London Utara antara Arsenal kontra Tottenham Hotspur, serta Derby Merseyside antara Liverpool bertemu Everton.Arsenal bakal mempertaruhkan segalanya demi menjaga tren positif tak terkalahkan dalam 18 laga terakhir. Apa lagi, The Gunners butuh poin penuh untuk naik ke empat besar klasemen.Namun demikian, tren positif tidak jadi jaminan bagi Arsenal untuk menghadapi Tottenham yang tengah on fire. The Lilywhites, yang menyapu bersih enam laga terakhir mereka dengan kemenangan, juga punya ambisi menggeser Liverpool di urutan kedua klasemen.Laga Liverpool kontra Everton yang digelar di Anfield diprediksi bakal berjalan ketat. Memang, The Reds punya catatan impresif dengan tiga kemenangan pada tiga laga terakhir di kandang.Akan tetapi, The Toffees yang menambah sejumlah amunisi baru tak akan mengalah pada statistik begitu saja. Apa lagi, striker anyar Everton, Richarlison, tengah menjadi sorotan atas performa apiknya bersama Timnas Brasil pada jeda internasional.Laga Derby d'Italia juga tersedia tentunya dari Serie A Italia. Kali ini, ada duel antara AS Roma dan Inter Milan. Laga tersebut bakal berlangsung di markas tim Ibukota, Stadio Olimpico Roma.Poin penuh pastinya menjadi harga mati bagi Roma. Selain karena bermain di kandang, Giallorossi juga butuh poin penuh untuk naik dari posisi ketujuh klasemen sementara.Bagi Inter sendiri, ini merupakan momen untuk bangkit dari kekalahan 0-1 atas Tottenham di Liga Champions. Apa lagi, Inter butuh poin penuh untuk menyalip Napoli di urutan kedua kalsemen.Dari La Liga Spanyol, Barcelona dan Sevilla akan bertarung mati-matian pada laga mereka masing-masing. Itu demi memperebutkan singgasana puncak klasemen Liga Spanyol. Ya, Sevilla di puncak mengungguli Barcelona hanya satu poin.Barcelona mendapat tantangan dari Villareal yang akan bertandang ke Camp Nou. Sementara itu, Sevilla bakal bertandang ke markas Deportivo Alaves, yang diprediksi bukan laga yang mudah bagi tim tamu.Minggu 2 Desember 201819 : 00 Chelsea vs Fulham21 : 05 Arsenal vs Tottenham Hotspur23 : 15 Liverpool vs EvertonMinggu 2 Desember18 : 30 AC Milan vs Parma21 : 00 Frosinone vs Cagliari21 : 00 Sassuolo vs Udinese21 : 00 Torino vs GenoaSenin 3 Desember00 : 00 Chievo vs Lazio02 : 30 Roma vs Inter MilanMinggu 2 Desember 201818 : 00 Real Betis vs Real Sociedad22 : 15 Girona vs Atlético MadridSenin 3 Desember 201800 : 30 Barcelona vs Villarreal02 : 45 Deportivo Alavés vs SevillaMinggu 2 Desember 201821 : 30 RB Leipzig vs Borussia M'gladbachSenin 3 Desember 201800 : 00 Eintracht Frankfurt vs Wolfsburg