Prediksi Arsenal vs Tottenham Hotspur: Tren Positif Bukan Jaminan

: Arsenal akan menjamu Tottenham Hotspur pada pekan ke-14 Liga Primer Inggris. Ini juga menjadi Derby London Utara pertama bagi pelatih The Gunners, Unai Emery.Kedua tim sedang berada dalam kondisi terbaik. Arsenal belum terkalahkan dalam 18 terakhir di semua kompetisi, sementara Spurs meraih kemenangan dalam enam laga terakhirnya di semua kompetisi.Arsenal dalam enam pertemuan terakhir, Arsenal memang kurang beruntung ketika bertemu Spurs. The Lilywhites menang dalam dua pertandingan, kalah sekali, dan imbang tiga kali.Namun, The Gunners memiliki catatan impresif ketika bermain di kandang kala bertemu Spurs. Mereka berhasil menang tiga kali dan imbang tiga kali dalam enam laga kandangnya.Kedua tim memiliki gaya permainan serupa. Kedua pelatih menerapkan skema pressing dan melancarkan umpan pendek dari kaki ke kaki serta memanfaatkan sayap untuk menusuk ke area pertahanan lawan.Kedua tim kerap menempatkan bek sayapnya di area pertahanan lawan. Hal ini membuat mereka rentan dengan skema serangan balik yang memanfaatkan kecepatan pemain sayap.Lucas Torreira akan menjadi kunci untuk menghentika skema serangan Spurs. Gelandang mungil ini memiliki kemampuan mumpuni dalam membaca permainan dan menghentikan serangan lawan.Bagi Spurs, duet Moussa Sissoko dan Eric Dier di lapangan tengah akan menjadi kunci menghentikan keganasan serangan The Gunners. Dua gelandang tersebut memiliki atribut bertahan yang baik meski kemampuan Moussa Dembele untuk mengalirkan bola akan dirindukan The Lilywhites.Kecepatan pemain Arsenal akan menjadi kunci untuk menciptakan peluang. Terutama Pierre-Emerick Aubameyang. Dengan garis pertahanan tinggi yang diterapkan Spurs, Arsenal bisa mengirim umpan panjang untuk dikejar mantan penyerang Dortmund itu.Mauricio Pochettino harus berhati-hati dalam mengatur skema pertahanan Spurs. Jika bermain terlalu terbuka, Unai Emery tidak akan tinggal diam dan akan memanfaatkannya.Prakiraan formasi:Arsenal (4-2-3-1): Bernd Leno; Hector Bellerin, Skhodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Sead Kolasinac; Lucas Torreira, Granit Xhaka; Henrikh Mkhitaryan, Mesut Ozil, Alex Iwobi; Pierre-Emerick AubameyangSpurs (4-2-3-1): Hugo Lloris; Serge Aurier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Danny Rose; Moussa Sissoko, Eric Dier; Son Heung Min, Dele Alli, Christian Eriksen; Harry KaneHead to head:(Liga Inggris) Spurs 1-0 Arsenal (10/2/2018)(Liga Inggris) Arsenal 2-0 Spurs (18/11/2017)(Liga Inggris) Spurs 2-0 Arsenal (30/4/2017)(Liga Inggris) Arsenal 1-1 Spurs (6/11/2016)(Liga Inggris) Spurs 2-2 Arsenal (5/3/2016)(Liga Inggris) Arsenal 1-1 Spurs (8/11/2015)Prediksi medcom.id:Arsenal 50-50 Spurs