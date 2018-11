Jadwal Pertandingan UEFA Nations League Dini Hari Nanti: Jerman vs Belanda

: Laga lanjutan penyisihan Grup UEFA Nations League 2018--2019 kembali bergulir pada Selasa 20 November dini hari WIB. Jerman kontra Belanda akan menjadi pertandingan besar di turnamen hari ini.Pertandingan tersebut terasa krusial bagi Belanda. Sebab, mereka butuh meraih kemenangan guna meraih tiket lolos ke semifinal.Saat ini, Belanda masih menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan mengoleksi enam poin. Mereka hanya tertinggal satu poin dari Prancis yang berada di puncak klasemen saat ini.Namun, Belanda tentu tidak akan mudah untuk meraih tiga angka dari Jerman. Meski sudah pasti terdegradasi, Der Panzer tidak ingin membiarkan Belanda menang demi menjaga gengsi karena keduanya memiliki rivalitas tinggi.Sebelumnya, Jerman menelan kekalahan dari Belanda pada pertemuan pertama di UEFA Nations League 2018--2019, 14 Oktober. Ketika itu, Der Panzer kalah dengan skor telak 0-3.02:45: Jerman vs Belanda02:45: Republik Ceko vs Slovakia02:45: Denmark vs Republik Irlandia02:45: Bulgaria vs Slovenia02:45: Siprus vs Norwegia00:00: Andorra vs Latvia00:00: Georgia vs Kazakhstan02:45: Macedonia vs Gibraltar02:45: Liechtenstein vs Armenia(PAT)