Southgate Depak Joe Hart dari Skuat Piala Dunia

: Pelatih Timnas Inggris Gareth Southgate mendepak Joe Hart dari skuat Piala Dunia 2018 Rusia. Hart tak dipercaya mengisi skuat The Three Lions di ajang pesta sepak bola empat tahunan tersebut yang akan dimulai 14 Juni mendatang.Kiper 30 tahun tersebut memang tampak sudah mulai kehilangan sentuhan emasnya. Padahal, Hart kerap menjadi kiper utama Inggris sejak mulai bergabung pada 2008 lalu.Namun, kemerosotan penampilan akibat jarang dipasang pelatih Josep Guardiola di Manchester City membuat Hart mulai dilupakan. Ia bahkan sempat hijrah ke Serie-A memperkuat Torino, sebelum kembali ke Liga Primer Inggris membela West Ham United demi mendapatkan menit bermain.Menurut The Mirror, Southgate memilih kiper Everton Jordan Pickford dan kiper Stoke City Jack Butland sebagai kiper Inggris di Piala Dunia Rusia. Ia juga masih ingin mempertimbangkan siapa yang akan menjadi kiper utama di antara keduanya.Keberadaan Hart tampak semakin tak dilihat Southgate yang bahkan enggan memberikan kesempatan menjadikannya kiper ketiga. Pelatih 47 tahun itu memiliki opsi lain yang berpeluang mengisi posisi kiper ketiga Inggris.Duet kiper Burnley, Tom Heaton dan Nick Pope menjadi dua nama yang akan dipertimbangkan Southgate menjadi kiper ketiga. Sementara, deadline finalisasi nama skuat Piala Dunia 2018 sendiri adalah pada 4 Juni mendatang.Joe Hart sejauh ini telah tampil sebanyak 16 laga bagi West Ham di Liga Primer Inggris. Sedangkan bagi Timnas Inggris, Hart sudah tampil sembilan kali di fase kualifikasi lalu. (Sportsmole)(REN)