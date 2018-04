Deretan Fakta hingga Statistik Jelang Sevilla vs Muenchen

: Sevilla akan menjamu lawan berat dari Jerman, Bayern Muenchen pada perempat final Liga Champions 2017--2018 di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Rabu 5 April 2018 dini hari WIB.Klub asal Andalusia, Spanyol itu menuai banyak pujian lantaran sukses menyingkirkan Manchester United pada perdelapan final. Status underdog kini perlahan lepas, dan bicara pentas Eropa, Los Rojiblancos, julukan Sevilla adalah salah satu yang terbaik dari Negeri Matador tersebut.Menghadapi Muenchen, Los Nervionenses, julukan lainnya, modal semangat juang kini haruslah menjadi bumbu penyedap semata. Racikan taktik dan strategi yang tepat dari pelatih kepala Vincenzo Montella wajib diutamakan.Satu hal yang sangat disesali Sevilla dini hari nanti adalah absennya Ever Banega. Gelandang serba bisa itu harus menepi karena akumulasi kartu yang ia dapat.Sergio Escudero, Wissam Ben Yedder, dan Gabriel Mercado harus berhati-hati di atas lapangan nanti. Satu kartu kuning lagi, mereka dipastikan absen pada leg kedua.Bek sayap Miguel Layun juga tak bisa dimainkan karena tidak didaftarkan di Liga Champions. Sebagai gantinya, Escudero dan Mercado bakal diplot sebagai full-back.Sebaliknya, Muenchen tampaknya belum bisa memainkan Manuel Neuer. Kiper timnas Jerman itu dilaporkan sudah mengikuti latihan, tapi tak diangkut menuju Spanyol dan ditinggal bersama Kingsley Coman yang mengalami cedera.Rata-rata, Muenchen mencetak 2,6 gol tiap pertandingannya dalam 12 laga Liga Champions (termasuk musim lalu). Mereka bahkan membuat minimal dua gol dalam enam pertandingan terakhir.Enam kemenangan berturut-turut Muenchen di kompetisi ini membuktikan kedigdayaan Arturo Vidal cs jelang bentrok dengan Sevilla. Terlebih, The Bavarian selalu memenangi babak pertama dan kedua pada lima pertandingan di antaranya.Sevilla tak bisa dianggap remeh begitu saja. Jika Muenchen selalu menang pada enam laga belakangan, Pablo Sarabia dan kawan-kawan mencatatkan sembilan kali tak terkalahkan dari 10 pertandingan Liga Champions.Dari delapan laga, Sevilla telah mencetak 14 gol, berbanding 21 gol milik Muenchen. Per pertandingan, Sevilla rata-rata mencatatkan 17 peluang/tembakan, sementara Muenchen 19 kans.Menariknya, Sevilla menguasai setidaknya 58% possesion ball (Muenchen 56%) per laga. Namun soal akurasi passing, Muenchen unggul 87% berbanding 84%.Muenchen juga unggul soal prosesi gol. Dari 21 gol, 18 di antaranya tercipta dari skema open play. Hanya satu gol yang lahir dari set piece, satu dari kotak penalti, dan satu gol bunuh diri.Sebaliknya, Sevilla punya keunggulan dari segi set piece. Lima dari 14 gol tercipta melalui skema bola mati. Dua gol berasal dari penalti dan tujuh dari situasi open play.Menghadapi tim dengan keberingasan di kotak penalti, Sevilla jelas khawatir. 13 gol telah bersarang di jaring gawang Sergio Rico, berbanding terbalik dengan Muenchen yang 'cuma' kebobolan tujuh kali.Namun demikian, Muenchen terbilang buruk soal konsentrasi di area pertahanan. Seluruh gol yang masuk ke gawangnya bermula dari situasi open play, ini membuktikan ada momen-momen tertentu di mana FC Hollywood hilang fokus sehingga pertahanan melemah.(ASM)