Jadwal babak 16 besar Liga Champions 2018--2019 telah diketahui. Informasi itu muncul setelah dilakukannya sesi pengundian kepada semua tim yang bakal bertanding.Sesi pengundian berlangsung di markas besar UEFA yang berada di Nyon, Swiss, Senin 17 Desember. Luis Garcia, menjadi salah satu mantan pemain yang mengambil hasil undian.Tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, hasil undian yang tampak berimbang hanya terdapat di dua laga, yakni Liverpool vs Bayern Muenchen atau Tottenham Hotspur kontra Borussia Dortmund.Laga lain diyakini tetap menarik, tapi terdapat perbedaan statistik yang cukup mentereng. Misalnya, ketika Real Madrid bentrok bertemu dengan Ajax yang kebanyakan diisi para pemain muda.Juventus kontra Atletico Madrid bisa menjadi salah satu laga besar di babak 16 besar nanti. Keduanya baru pernah bentrok sekali pada musim 2014--2015 dan Atletico keluar sebagai pemenang.Kali ini, Juventus berstatus sebagai runner-up musim lalu. Kemudian, mereka juga diperkuat Cristiano Ronaldo yang tergolong salah satu pemain terbaik dunia. Kelanjutan nasib Juventus menarik untuk ditunggu.Berikut hasil undian babak 16 besar Liga Champions 2018--2019:Schalke vs Manchester CityAtletico Madrid vs JuventusManchester United vs Paris Saint-GermainTottenham Hotspur vs Borussia DortmundLyon vs BarcelonaRoma vs PortoAjax vs Real MadridLiverpool vs Bayern Muenchen