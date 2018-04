Menerka Starter Pemain Liverpool versus AS Roma

: Laga sengit bakal tersaji di Stadion Anfield saat Liverpool menjamu AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017 -- 2018 dini hari nanti.Ya, Liverpool yang tak terkalahkan sejak penyisihan grup dipastikan bakal tancap gas. Juergen Klopp diprediksi menurunkan trio Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino sejak kick-off.Di lini kedua, Oxlade-Chamberlain dan Jordan Henderson bisa ditempatkan untuk mengimbangi permainan lini tengah. Di sektor pertahanan, Van Dijk ditugaskan untuk mengawal pergerakan barisan penyerang AS Roma.Sementara di kubu Roma, mereka mengedapankan Edin Dzeko sejak awal. Lalu, ada Radja Nainggolan Daniele De Rossi yang bisa menjadi penyuplai bola ke lini serang Roma.Komposisi pemain yang ada boleh dibilang siap tempur. Liverpool hanya kehilangan tiga pemain yakni Adam Lallana, Joel Matip, dan Emre Can. Lalu AS Roma, mereka tidak bisa memainkan dua pemainnya yakni Rick Karsdorp dan Gregoire Defrel.Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Chamberlain, Hendrson, Milner, Salah, Firmino, ManeAS Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Perotti, Dzeko, Uender(ASM)