Data dan Fakta Menarik Jelang Liverpool kontra Roma

: Liverpool diprediksi akan percaya diri saat menghadapi AS Roma pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017--2018, Rabu 25 April. Maklum, The Reds bakal tampil di hadapan publik sendiri, Stadion Anfield.Sejauh ini, Liverpool memang cukup menakutkan ketika tampil di markas sendiri. Catatan belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di sana menjadi salah satu buktinya.Semakin terlihat menakutkan karena Liverpool belum pernah terkalahkan di markas sendiri selama kompetisi Liga Champions musim ini. Dalam enam laga kandang yang dilakoni, The Reds menang empat kali dan baru ditahan imbang dua kali.Roma pantas takut melihat catatan kandang Liverpool. Namun, bukan berarti, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Liverpool di Stadion Anfield nanti.Pasalnya, Roma pernah meraih kemenangan di sana pada Piala UEFA (sekarang Liga Europa) musim 2000--2001. Ketika itu, I Lupi menang dengan skor 0-1.Selain itu, Roma juga punya statistik bagus selama berjumpa dengan Liverpool. Dari tujuh pertemuan di seluruh ajang, Roma mampu menang empat kali. Sisanya, mereka hanya dua kali kalah dan seri sekali.Selain catatan di atas, masih ada beberapa fakta menarik lainnya jelang Liverpool kontra Roma. Berikut di antaranya yang sudah dihimpun- Liverpool sudah sepuluh kali tampil di babak semifinal Liga Champions. Namun, semifinal musim ini merupakan yang pertama The Reds dalam sedekade terakhir.- Roma hanya sekali tampil di semifinal Liga Champions sebelumnya. Itu terjadi pada 1983--1984. Namun, mereka mampu meraih kemenangan dan melaju ke final. Sayangnya, mereka kalah dari Liverpool pada babak final.- Liverpool terakhir kali tampil di semifinal pada musim 2007--2008. Ketika itu, The Reds kalah dari Chelsea.- Liverpool sudah bertemu dengan tim Italia di kancah Eropa sebanyak 25 kali. Rekornya adalah sembilan kemenangan, lima imbang, dan 11 kali kalah.- Sementara itu, rekor Liverpool saat menjamu tim-tim Italia adalah enam kemenangan dan empat kali kalah.- Markas Chelsea, Stadion Stamford Bridge menjadi kunjungan terkini Roma ke klub Liga Primer Inggris. Itu terjadi pada penyisihan grup Liga Champions musim ini. Ketika itu, Roma mampu menahan imbang The Blues dengan skor 3-3.- Roma hanya mampu memenangkan satu dari 16 pertandingan di markas Inggris. Sisanya, mereka kalah sembilan kali.(FIR)