Pelatih Roma: Kami Siap Manfaatkan Kelemahan Liverpool

: AS Roma sedang dalam kondisi prima. Itu mereka tunjukkan saat sukses membantai SPAL dengan skor 3-0 pada giornata ke-34 Liga Serie-A Italia 2017--2018, Sabtu 21 April.Namun, pelatih Roma Eusebio Di Francesco tidak ingin menjadikan hasil pada laga tersebut sebagai tolok ukur kekuatan timnya untuk menghadapi Liverpool pada leg pertama semifinal Liga Champions 2017--2018, Rabu 25 April. Mengingat, The Reds memiliki permainan yang berbeda."Tidak ada perbandingan antara Liverpool dengan lawan terakhir kami di liga. Liverpool adalah tim hebat, tim yang bermain dengan umpan paling vertikal di Liga Champions," ujar Di Francesco.Liverpool mampu tampil impresif pada kompetisi Liga Champions musim ini. Buktinya, mereka mampu melaju ke semifinal. Hebatnya, mereka lolos dengan catatan tidak pernah terkalahkan sejauh ini.Di Francesco sadar dengan kehebatan Liverpool musim ini. Namun, ia tidak akan gentar untuk menghadapi The Reds."Mereka membuktikan diri di Liga Champions dan Liga Primer Inggris. Tetapi, kami di sini akan memberikan penampilan kami, menerapkan gaya kami. Kami ingin memanfaatkan kelemahan Liverpool," tambahnya."Kami juga sudah membuktikan kami sudah maju dalam hal mentalitas. Kami juga perlu membuktikannya pada pertandingan besok," tutur Di Francesco. (Soccerway)(PAT)