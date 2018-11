Hasil Lengkap Pertandingan Liga Champions Dini Hari Tadi

: Pertandingan kelima babak grup Liga Champions baru saja berlangsung, Kamis 29 November dini hari tadi. Hasil tadi membuat kans lolos tim dari Grup A hingga D semakin besar, bahkan ada yang sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar meski masih ada satu laga lagi yang akan dimainkan.Di Grup A, Atletico Madrid memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah menghajar AS Monaco dengan skor 2-0. Sementara itu, Borussia Dortmund berhak mendampingi Los Rojiblancos meski hanya bermain imbang 0-0 dengan Club Brugge.Beralih ke Grup B, Barcelona dipastikan menjadi juara grup dan lolos ke babak 16 besar setelah menang tipis 1-2 atas tuan rumah PSV Eindhoven. Sementara kemenangan 1-0 Tottenham Hotspur atas Inter Milan membuat persaingan untuk lolos semakin panas karena kini kedua tim tersebut memiliki poin sama, yaitu tujuh.Bergeser ke Grup C, persaingan untuk lolos ke babak 16 besar semakin panas. Tiga tim berpeluang lolos karena Napoli yang memuncaki klasemen mengoleksi sembilan poin, sementara PSG berada di tempat kedua dengan nilai delapan, dan Liverpool memiliki enam poin di peringkat ketiga.Sementara di Grup D, Porto berhak lolos ke babak 16 besar setelah menyegel status juara grup dengan kemenangan 3-1 atas Schalke yang berada di peringkat kedua. Sementara kemenangan 2-0 Lokomotiv Moskow atas Galatasaray tidak berarti apapun karena tim Rusia itu tidak beranjak dari posisi buncit klasemen.Atletico Madrid 2-0 AS MonacoBorussia Dortmund 0-0 Club BruggePSV Eindhoven 1-2 BarcelonaTottenham Hotspur 1-0 Inter MilanNapoli 3-1 Crvena zvezdaParis Saint-Germain 2-1 LiverpoolFC Porto 3-1 Schalke 04Lokomotiv Moskow 2-0 Galatasaray(ASM)