Alexander-Arnold: Saya Bukan Titik Lemah Liverpool!

Bek muda Liverpool Trent Alexander-Arnold, menegaskan dirinya bukanlah titik lemah The Reds. Kemenangan atas Manchester City pada perempat final Liga Champions menjadi pembuktiannya.Kemampuan Alexander-Arnold untuk mengisi posisi bek kanan Liverpool sempat diragukan. Pasalnya, ia pernah dieksploitasi dengan mudah oleh Marcus Rashford saat laga Manchester United kontra Liverpool Sabtu 10 Maret lalu di Old Trafford.Saat itu, Rashford menjadi pahlawan kemenangan United dengan mencetak dua gol, memanfaatkan kelemahan Alexander-Arnold di sektor kanan pertahanan Liverpool. Alhasil, The Reds harus tunduk 2-1 dari tim tuan rumah.Kendati demikian, Alexander-Arnold masih dipercaya Klopp untuk mengisi posisi yang biasa diisi oleh Nathaniel Clyne tersebut. Kepercayaan pelatih asal Jerman itu berbuah manis hingga laga perempat final Liga Champions kontra City.Bek muda asal Inggris itu menjadi starter pada kedua leg pertandingan tersebut. Hasilnya, Liverpool sukses mengalahkan City 3-0 di leg pertama dan 1-2 di leg kedua, meski Alexander-Arnold tidak terlibat langsung dalam kelima gol timnya."Saya rasa Manchester City melihatnya dan (merasa) saya adalah titik lemah. Mungkin itu memberi saya mental underdog dan (saya) mencoba untuk membuktikan mereka salah. Itu yang saya lakukan dan menunjukkan pada mereka bahwa saya bukan titik lemah," kata Alexander-Arnold seperti dikutip Soccerway, Kamis 12 April 2018.Liverpool dipastikan lolos ke semifinal Liga Champions bersama Real Madrid, Bayern Muenchen, dan AS Roma. Undian dijadwalkan akan dilaksanakan besok pukul 18:00 WIB. (Soccerway)(ASM)