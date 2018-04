Mohamed Salah Masih Mencintai AS Roma

: Mesin gol Liverpool, Mohamed Salah, akan berhadapan dengan mantan klubnya AS Roma pada semifinal Liga Champions. Meski kali ini bakal datang sebagai lawan, pemain internasional Mesir itu mengaku masih mencintai Giallorossi.Undian semifinal Liga Champions 2017--2018 telah selesai dilakukan pada Jumat 13 April. Bayern Muenchen bersua Real Madrid dan Liverpool menghadapi AS Roma.Hasil undian itu membuat Salah bakal kembali untuk pertamakalinya ke Stadion Olimpico sebagai lawan setelah memutuskan hengkang ke Liverpool pada awal musim 2017-2018. Ditanya tentang pengalamannya bersama Roma, Salah pun mengatakan masih punya hubungan yang baik dengan para pemain Il Lupi."Saya masih berbicara dengan sebagian besar pemain di sana. Kami sangat dekat satu sama lain karena kami adalah teman baik. Tentu saja, saya memiliki kenangan indah. Kami bermain dan bertempur bersama selama dua tahun. Kami benar-benar menikmati suasana di ruang ganti," kata Salah.Selain itu, Salah juga sangat ingin bertemu dengan mantan rekannya di Roma, Francesco Totti. Sebab, dirinya sangat mengidolakan sang legenda AS Roma tersebut."Siapa yang paling ingin saya temui? Francesco Totti. Dia sangat-sangat luar biasa. Aku memiliki hubungan yang baik dengannya, dia sangat baik." tambahnya.Liverpool akan menjamu Roma terlebih dulu pada leg 1 semifinal di Stadion Anfield, Rabu 25 April mendatang. Delapan hari berikutnya atau tepatnya pada Kamis 3 Mei, giliran The Reds yang bertandang ke Stadion Olimpico untuk memainkan leg 2 semifinal. (Soccerway)(KAU)