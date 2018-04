Liverpool Tidak akan Anggap Remeh AS Roma

Manajer Liverpool, Juergen Klopp, mengimbau kepada para pemainnya untuk tidak menganggap remeh AS Roma. Ia menilai tim asuh Eusebio Di Francesco adalah salah satu tim terbaik.Undian semifinal Liga Champions 2017--2018 telah selesai dilakukan pada Jumat 13 April. Bayern Muenchen bersua Real Madrid dan Liverpool menghadapi AS Roma.Namun Roma telah membuktikan bahwa mereka tentu bukan tim yang lemah. Itu terbukti, secara mengejutkan Radja Nainggolan dan kawan-kawan berhasil menghentikan laju Barcelona di Liga Champions.Klopp sendiri sempat tidak percaya Roma bisa mengalahkan tim sekelas Barca. Namun sekarang pelatih asal Jerman itu melihat Roma adalah tim yang tidak boleh dianggap remeh."Karena saya tahu saya harus mengatakan sesuatu setelah itu, saya mencoba berpikir tentang apa yang saya rasakan. Tetapi bukan itu yang saya pikir terima kasih bukan Bayern Muenchen, terima kasih Tuhan bukan Real Madrid, Roma atau sebaliknya, "Kata Klopp di situs resmi klub."Tetapi jika anda berfikir ini adalah hasil yag paling mudah, semua itu salah. Semuanya pasti bisa lihat bagaimana mereka memainkan dua pertandingan melawan Barcelona," tambahnya.Pada semifinal leg pertama Liverpool akan menjamu Roma di Stadium Anfiltd Rabu 25 April. Sementara delapan hari berikutnya The Reds akan bertandang ke Stadion Olimpico, Kamis 3 Mei.(KAU)