[Cek Fakta] Susi Air Punya Utang Rp1 Triliun ke BRI? Ini Faktanya

"Christianto Wibisono: Ternyata Susi Air punya utang nyaris 1T ke BRI, Susi minta keringanan tp gak dikasih sm BRI. Dia berusaha lobby ke Jkw, spt biasa, Jkw bilangnya gak mau ikut campur. Di tengah kegalauannya krn aset pribadi ikut terancam sita, Cendana (Tutut n Titik) nawarin mau bail out tuh utang. Syaratnya Susi hrs merapat ke mereka."

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Beredar sebuah narasi perusahaan maskapai milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Susi Air terancam pailit. Disebutkan, maskapai penerbangan perintis itu memiliki utang sebesar Rp1 Triliun di BRI.Akun facebook atas namamembagikan narasi ini pada 1 Februari 2021. Dalam unggahan narasinya, mencantumkan artikel berita berjudul "Utang Susi Air Diperkirakan Capai Rp 1 Triliun, Terancam Pailit, Susi Menyerah". Berikut narasi yang diunggah.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim Susi Air mempunyai utang Rp1 triliun ke BRI adalah salah. Faktanya, tidak ada informasi dari media arus utama Susi Air berutang Rp1 triliun ke Bank BRI.Artikel dalam narasi tersebut diunggah di situs. Namun, dalam narasi artikel tersebut tidak disebutkan identitas narasumber pakar bisnis yang menyatakan Susi Air memiliki utang Rp1 triliun ke BRI. Dilansir, perusahaan penerbangan milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa terancam pailit. Hal ini diungkapkan Susi sendiri dalam dialog talk show info corona bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19, 12 Juni 2020."Kami bertahan dengan menutup banyak cabang, merumahkan karyawan. Kalau tidak kembali ya harus shutdown total, give up (menyerah). Jika sesuai dengan undang-undang kepailitan harus pailit, ya pailit," katanya.Menurutnya kondisi saat ini sangat berat dan penuh ketidakpastian. Susi mengatakan jika perusahaan memilih menjual asetnya pun, tetap tidak akan mudah pada kondisi saat ini."Secara ekonomi kami hanya bertahan, saya tidak tahu apakah recovery bisa membantu. Tetapi situasi ini sangat tidak pasti," katanya.Meski dalam seminggu terakhir sudah ada penerbangan, namun masih berkisar kurang dari 2% kapasitas penerbangan yang ada. Susi mengatakan siap Susi Air siap jika dibutuhkan untuk beroperasi, tetapi dia meragukan akan berjalan normal karena ada ketentuan harus tes PCR sebelum penerbangan."PCR di daerah tidak mungkin ya, karena PCR saja lebih mahal dibandingkan harga tiket," ujar Susi.Dilansir, Susi pun meminta pemerintah untuk membebaskan kewajiban membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk para pengusaha. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pengusaha yang terdampak pandemi COVID-19."Pemerintah bebaskan kewajiban-kewajiban PNBP. We are not running," kata Susi.Pemilik Maskapai Susi Air ini lantas mencontohkan bisnis penerbangannya yang behenti beroperasi selama dua bulan belakangan, namun tetap harus membayar kewajiban PNBP. Misalnya seperti perpanjangan izin kerja, izin terbang pesawat, dan security clearance.Susi Air masih harus membayar security clearance saat pesawatnya masuk bandara. Bahkan, hari ini Susi harus membayar Rp8 juta untuk security clearance untuk 24 orang. Padahal, saat ini Susi mengaku, bisnisnya sedang defisit karena berkurangnya okupansi bahkan setopnya penerbangan."Kita sulitnya tuh seperti tidak ada guideline. Semua seperti biasa. Semua sektor pembayaran cost pemerintah sampai hari ini tidak ada satu pun yang tidak bayar, padahal kita defisit," kata Susi."Saya tidak minta kompensasi, tapi at least kewajiban-kewajiban kita yang rutin dibebaskan," imbuhnya.Klaim Susi Air mempunyai utang Rp1 triliun ke BRI adalah salah. Faktanya, Susi hanya berujar perusahaannya terancam pailit imbas pandemi covid-19.Informasi ini jenis hoaks fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.1.https://era.id/afair/31215/bu-susi-pudjiastuti-minta-keringanan-pnbp-saat-pandemi2.https://www.cnbcindonesia.com/news/20200613084622-4-165112/blak-blakan-susi-pudjiastuti-soal-susi-air-terancam-pailit3.https://archive.fo/wip/Vtt2W*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomorAnda juga bisa bergabung di dalam Hoax Buster Medcom.id, sebuah komunitas yang fokus dalam misi memberantas hoaks. Ada sesuatu dari tim kami untuk kamu yang aktif dalam misi ini. Cara pendaftarannya mudah, tinggal klik link berikut ini: https://bit.ly/2H42ayb (WHS)