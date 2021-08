[Cek Fakta] Pegulat John Cena Dikabarkan Meninggal karena Covid-19? Ini Faktanya

"WWE Wrestler John Cena Suddenly passed away with Covid-19 disease ′′

Since last week At New York General Hospital



Terjemahan: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



"Pegult WWE John Cena Tiba-tiba meninggal karena penyakit Covid-19

Sejak minggu lalu Di Rumah Sakit Umum New York"

Pegulat profesional John Cena dikabarkan meninggal karena terpapar virus korona baru (covid-19). Kabar ini beredar di media sosial.Akun Facebook Cambodia Residences .com membagikan kabar itu pada Minggu, 15 Agustus 2021. Akun itu mengunggah foto ucapan duka cita untuk Cena dan foto lainnya memperlihatkan proses pemakaman yang dihadiri oleh banyak orang termasuk Dwayne Johnson atau yang lebih dikenal dengan nama The Rock. Akun juga menyebut, Cena meninggal tiba-tiba setelah mendapat perawatan di rumah sakit







Penelusuran:

Dari hasil penelusuran, klaim bahwa pegulat profesional John Cena meninggal dunia karena covid-19 adalah salah. Faktanya, Cena dalam keadaan sehat dan masih aktif di media sosial.



Sampai sekarang Cena dalam kondisi sehat dan sedang beraksi di acara WWE Summer Slam 2021. Situs resmi WWE juga tak mengumumkan soal kematian Cena.



Selain itu, juga tidak ada pemberitaan tentang kematian Cena pada media-media kredibel di AS. Bahkan, Cena masih aktif di media sosial setelah hoaks kematiannya menyebar. Dia terpantauberulang kali mengunggahsesuatu di media sosial miliknya.



Berikut salah satu unggahan Cena pada akun Twitternya pada 29 Agustus 2021.





"Wonderful to hear that audiences are getting lots of laughs with #VacationFriends! So grateful for the all the cast and #Respect to @KingBach who actually LIVES thru the whole movie!!

@VacationFriends streaming now on @Hulu!"



Terjemahan:



"Senang mendengar bahwa penonton mendapatkan banyak tawa bersama #VacationFriends ! Sangat berterima kasih untuk semua pemain dan #Respect ke @KingBach yang benar-benar HIDUP melalui seluruh film!! @VacationFriends streaming sekarang @Hulu !"





Wonderful to hear that audiences are getting lots of laughs with #VacationFriends! So grateful for the all the cast and #Respect to @KingBach who actually LIVES thru the whole movie!! @VacationFriends streaming now on @Hulu! — John Cena (@JohnCena) August 29, 2021





Kesimpulan:

Klaim bahwa pegulat profesional John Cena meninggal dunia karena covid-19 adalah salah. Faktanya, kabar ini dibantah langsung oleh John Cena.



Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.











Referensi:

1. https://twitter.com/JohnCena/status/1431984644656967680

2. https://kumparan.com/kumparansport/ramai-hoaks-john-cena-meninggal-karena-covid-19-ini-faktanya-1wQlCxQZDKJ/full

3. https://web.facebook.com/CambodiaApartment/posts/557634795580134





*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel[email protected]atau WA/SMS ke nomor082113322016



(WAN)