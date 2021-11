"Pangeran Charles Puji Presiden Jokowi di Hadapan Pemimpin2 Negara Anggota G20, sebut Jokowi telah berjuang selamatkan alam Indonesia dan beri dampak besar pada upaya penyelamatan planet dari perubahan iklim "

(WAN)

Sebuah video beredar di media sosil yang memperlihatkan pidato Pangeran Charles dalam KTT G20 yang dihelat di Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 202. Diklaim, video yang beredar menunjukkan Pangerang Charles dalam pidatonya memberikan pujian terhadap keberhasiln Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan alam.Akun Twitter @cagubnyinyir2 membagikan video tersebut pada 31 Oktober 2021. Pada unggahannya, akun itu menyertakan narasi sebagai berikut:Dari hasil penelusuran cek fakta, klaim pada video yang beredar memperlihatkan Pangeran Charles memuji keberhasiln Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan alam adalah salah. Faktanya, Pangeran Charles berterima kasih kepada Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, selaku pemegang kursi presidensi G20 2021 atas usahanya untuk membawa isu perubahan iklim ke ranah global melalui G20. Video yang beredar tersebut adalah potongan video pidato Pangerang Charles yang diunggah kanal YouTube The Royal Family Channel berjudul "Prince Charles' Speech at G20 Summit: 'The Future of Humanity is at Stake". Total durasi video aslinya 6 menit 55 detik. Sementara, potongan video yang beredar di media sosial diambil pada menit ke 3:09 hingga 3:34.Merujuk Turnbackhoax.id, dalam pidato tersebut, Pangeran Charles berterima kasih kepada Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, selaku pemegang kursi presidensi G20 2021 atas usahanya untuk membawa isu perubahan iklim ke ranah global melalui G20, serta menyampaikan harapannya kepada Jokowi untuk meneruskan usaha pendahulunya setelah Indonesia memegang kursi presidensi G20.Berikut isi pidato Charles dalam potongan video yang beredar:“That is why Prime Minister, I’m so grateful to you for recognizing the essential truth, and from bringing them in. Giving them a seat at this most important table, so that climate change can be tackled in partnership. Which is why I also wish President Widodo every possible success when you pass the baton to him in a month’s time”.Terjemahan:“Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Perdana Menteri atas usahanya membawa fakta yang ada ke ranah global. Memberikan tempat untuk membahas isu ini di konferensi penting ini, sehingga masalah perubahan iklim dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara dunia. Saya juga ingin menyampaikan doa dan harapan saya kepada Presiden Widodo agar bisa meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pendahulunya dengan sukses ketika ia memegang kursi presidensi bulan depan”.klaim pada video yang beredar memperlihatkan Pangeran Charles memuji keberhasiln Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan alam adalah salah. Faktanya, Pangeran Charles berterima kasih kepada Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, selaku pemegang kursi presidensi G20 2021 atas usahanya untuk membawa isu perubahan iklim ke ranah global melalui G20.Informasi ini jenis hoaks false connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.https://turnbackhoax.id/2021/11/04/salah-pangeran-charles-memuji-keberhasilan-presiden-jokowi-menyelamatkan-alam/https://www.youtube.com/watch?v=FaY0M3bDjT8*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016