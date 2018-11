Menikmati Keunikan Budaya Negeri Sakura

Keindahan berbagai tempat wisata dan budaya di Jepang menjadi sebuah pesona yang memikat para wisatawan untuk berkunjung.Terinspirasi keindahan Negeri Sakura, Summarecon Mal Bekasi menghadirkan event bertajuk Moshi Moshi sebagai upaya pengenalan dan wadah kreativitas para pencinta kebudayaan Jepang.Tahun ini untuk kelima kalinya, Moshi Moshi hadir kembali pada 23-25 November 2018, di area The Downtown Walk. Beragam acara diadakan di sana. Mulai dari wisata kuliner makanan khas Jepang, pameran merchandise, Matsuri Parade, hiburan musik, hingga cosplay competition."Dari tahun ke tahun antusiasme para para pencinta Jepang untuk event Moshi Moshi sangat baik dan masih menjadi acara yang terus dinantikan," kata Center Director Summarecon Mal Bekasi Ugi Cahyono, dikutip siaran persnya.Moshi Moshi dibuat sebagai wadah kreativitas melalui cosplay competition dan hiburan musik. Workshop Ikebana dan hadirnya Youtuber Christian Bong pun menjadi momen untuk memberikan inspirasi bagi anak-anak muda dan masyarakat untuk mengembangkan talenta dan melahirkan karya positif.Memasuki area The Downtown Walk di Summarecon Mal Bekasi, pengunjung disambut dekorasi warna-warni meriah yang membuat nuansa Jepang semakin terasa. Melengkapi festival Jepang, pengunjung juga diajak berwisata kuliner. Ada Ichiban Dorayaki, Magic Snack, Japadog, Cheese King, Sushi Mayo, Shukufuku, Maru Maru Ichi, dan lainnya.Bagi para pencinta anime dan karakter Doraemon, tersedia ragam merchandise menarik untuk menambah koleksi.Selama tiga hari penyelenggaraan, Moshi Moshi diwarnai dance cover competition, atraksi seni beladiri Aikido, parade kebudayaan Jepang dan kostum memesona dari cosplayer peserta Cosplay Competition.Christian Bong pun turut menghibur pengunjung dengan lantunan suara merdunya di panggung The Downtown Walk.Kemudian pada hari terakhir, ada Cosplay Kids Competition, pertunjukan Tari Kipas, dan workshop merangkai bunga atau dalam budaya Jepang bernama Ikebana. Rangkaian festival Jepang ini ditutup penampilan idol grup bernama Shojo Complex.(ROS)