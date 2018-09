Tak Melulu Bercangkang, The Holy Crab Sajikan Puluhan Menu Baru

(Restoran The Holy Crab identik dengan kepiting dan hewan laut yang umumnya bercangkang seperti udang atau lobster. Namun, kini restoran asal Lousiana, Amerika Serikat tersebut menyajikan menu yang lebih fleksibel. Foto: Dok. Medcom.id/Sri Yanti Nainggolan)

Restoran The Holy Crab identik dengan kepiting dan hewan laut yang umumnya bercangkang seperti udang atau lobster. Namun, kini restoran asal Lousiana, Amerika Serikat tersebut menyajikan menu yang lebih fleksibel."Puluhan menu baru ini lebih variatif, photogenic, dan lezat," pungkas Steven William selaku Managing Director Resonance Food, yang menaungi The Holy Crab dalam temu media, Rabu 12 September 2018.Beberapa menu tersebut adalah starter seperti Crispy Cajun Chicken Wings, Crabs & Shrimps Nachos, atau Stinky Garlic Fries, dengan rentan harga Rp38 ribu hingga Rp125 ribu.Selain itu, terdapat menu soups & salads yang membuat makan terasa lebih segar seperti Mushroom Soup with Truffle Oil dan Classic Caesar Salad mulai dari Rp45 ribu hingga Rp95 ribu.Pilihan menu yang juga mengalami perubahan adalah seafood bucket yang disajikan seusai dengan pilihan dari pihak The Holy Crab, di mana sebelumnya bersifat ala carte. Jagung rebus dan saus sudah masuk dalam paket.(Baca juga: Masakan Kepiting Ini Bisa Bikin Lidah Bergoyang Lho Umumnya, satu paket bisa berisi beragam seafood seperti whole mud crab, shrimps (udang), mussels (keluarga kerang-kerangan), crawfish (lobster air tawar), king crab legs, clams (kerang), dan menu andalan Half Dungeness Crab. Harga yang ditawarkan untuk menu tersebut berkisar Rp335 ribu hingga Rp1,5 juta.Terkait saus, yang menambah cita rasa daging pada seafood, terdapat beberapa pilihan: original cajun, signature garlic, pepper, lemon pepper, dan Mama's secret sauce. Salah satu jenis yang dihidangkan adalah Mama's secret sauce di mana terdiri dari campuran kecap asin, kecap manis, serta bawang merah dan bawang putih yang dilumatkan sehingga ketika dicampur dengan seafood terasa lebih segar.Menu istimewa lainnya dari The Holy Crab adalah untuk pertama kalinya, terdapat makanan dengan dominasi nasi atau pasta. Beberapa diantaranya adalah Miso Salmon, Creamy Crawfish Pasta, dan Lousiana Fish Etouffee. Harga untuk makanan berat ini adalah Rp95 ribu hingga Rp165 ribu.The Holy Crab berdiri sejak Februari 2014 di Indonesia dan kini telah memiliki beberapa cabang yaitu Gunawarman, PIK Avenue, Petitenget Bali, dan di Flavor Bliss Alam Sutera, Tangerang. Menu andalan restoran ini adalah Dungeness Crab yang diimpor dari Louisiana, King Crab Legs, Snow Crab Legs, Mud Crab, Dan Canadian Lobster.(TIN)