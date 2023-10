Melestarikan Budaya Banten lewat Sajian Kuliner

(ELG)

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya. Salah satunya memperkenalkan sajian kuliner tradisional kepada generasi muda.Hal itulah yang coba dilakukan Krakatau Sarana Properti (KSP) ketika me-rebranding restoran Bante Bistro menjadi The Kaibon. Dari namanya saja, Kaibon sudah merepresentasikan sejarah Banten karena diambil dari nama dari salah satu keraton yang ada di kota Serang."Nama Kaibon sendiri berasal dari kata ka-ibu-an, yang memang pada dahulu kala keraton kaibon sendiri merupakan tempat tinggal yang diperuntukan bagi ibunda Sultan Syafiudi. Ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan rasa kasih sayang seorang anak terhadap ibundanya," kata Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman.Melalui The Kaibon, mereka berharap bisa memperkenalkan budaya keraton Banten. Sekaligus upaya mempromosikan pariwisata di kawasan Cilegon."Hadirnya The Kaibon kami harapkan juga memberikan kontribusi tidak hanya dari sisi bisnis KSP semata, namun juga mengangkat pariwisata Kota Cilegon dengan adanya tempat kuliner yang bertemakan Budaya Keraton Banten," lanjutnya.Sementara itu, Rury Ilham selaku General Manager The Royale Krakatau Hotel menambahkan, The Kaibon coba menghadirkan perayaan rasa kasih dan kehangatan yang dirasakan saat duduk di sekitar meja bersama keluarga dan teman-teman. The Kaibon diharapkan menjadi wadah kebersamaan dan keramahtamahan berpadu dengan cita rasa makanan.Interior The Kaibon terbagi dalam tiga zona yang tetap terintegrasi (private/semi private, cozy dining dan golf view (out door) dalam satu keselarasan karena antara ruang dalam dan luar masih tersedia untuk satu kegiatan besar yang tetap terkoneksi."Rebranding menjadi The Kaibon ini juga sekaligus memperkenalkan budaya Banten lebih luas lagi, serta menu-menu andalan yang nanti akan ditawarkan yang menjadi kebanggaan Kota Cilegon, beberapa di antaranya menu spesial yang terinspirasi dari kekayaan kuliner Banten, dengan bahan-bahan lokal yang berkualitas," jelas Rury.Sejumlah menu yang menjadi andalah di The Kaibon antara lain Seafood Noodle Kuantan Soup (Nyonya Laksa). Ini adalah sup kental yang kaya dengan santan, rempah-rempah, dan potongan daging seafood dan udang yang lembut."Rasa pedas dan gurihnya akan memanjakan lidah Anda, mengingatkan Anda akan perjalanan kuliner di Indonesia," katanya.Lalu ada Nasi Goreng Peranakan yang terinspirasi oleh masakan Peranakan, yang terkenal dengan perpaduan rempah-rempah, udang, dan rempah-rempah aromatik.Ada Sate Buntel yang merupakan hidangan khas Jawa yang terbuat dari daging sapi yang dibungkus dalam lapisan lemak perut kambing dan kemudian dibakar dengan bumbu khusus."The Kaibon kami harapkan menjadi salah satu alternatif tempat kuliner dengan suasana yang hangat dan bisa memanjakan para tamu kami dengan berbagai menu varian terbaik dan lezat," tutup Rury Ilham.