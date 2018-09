Menengok 6 Rooftop Terunik di Dubai

(Atelier M berada di lantai atas Pier 7 dengan area lounge mewah di satu lantai dan bagian rooftop berada di atasnya, yang menawarkan pemandangan menakjubkan. Foto: Courtesy of Dubaiwikia.com)

Dubai, salah satu kota terpadat di Uni Emirat Arab (UEA) memang selalu dapat memanjakan Anda. Sebut saja menara tertinggi di dunianya, tempat-tempat wisatanya, hingga rooftop yang unik yang bisa Anda rasakan.Kehidupan malam Dubai juga merupakan salah satu pengalaman yang tidak seharusnya dilewatkan ketika berkunjung ke kota nan indah ini. Di bawah sinar bintang, sky terraces Dubai menjadi tempat yang paling keren untuk menghabiskan waktu.Kunjungi beberapa rooftop Dubai-di mana menjadi tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam atau menikmati lampu kota yang berkelap-kelip. Berikut ini beberapa tempat yang bisa Anda kunjungi.Pemandangan kota dari atas langit. Dubai Marina merupakan salah satu tempat yang paling indah di Dubai, dengan pemandangan kapal tradisional Arab, kapal pesiar mewah, dan kapal untuk berpesta yang perlahan-lahan berjalan menyusuri kanal yang lebar.Pemandangan Marina paling indah dilihat dari atap Pier 7-sebuah restoran yang memiliki bagian bertema di tengahnya. Atelier M berada di lantai atas Pier 7 dengan area lounge mewah di satu lantai dan bagian rooftop berada di atasnya, yang menawarkan pemandangan menakjubkan dengan suara musik yang keren, lantai dansa dan meja serta tempat duduk sofa.Menu berkualitas ala Mediterania yang menyajikan kerang, pizza dan pasta yang sangat lezat, dapat Anda nikmati di lantai bagian bawah maupun atas restoran ini.(Baca juga: Al Hadheerah Bab Al Shams, Makan Malam Bermenu Bintang Kasual namun kontemporer. Luna Sky merupakan salah satu tempat dengan lokasi yang mengagumkan. Dari rooftop Four Season Hotel di DIFC, Anda dapat menikmati pemandangan yang luar biasa dari kawasan finansial Dubai, Burj Khalifa dan Downtown Dubai.Ada dua pilihan tempat duduk di dalam atau teras yang berlokasi di luar. Menu makanan yang tersedia terbatas namun dipilih dengan baik, yang dapat Anda nikmati dengan nuansa Jepang dan Amerika Selatan.Simpel dan bergaya, bagian tepi DIFC menjadi lokasi yang sangat tepat untuk bercengkrama sebelum atau sesudah makan malam dengan diiringi lantunan musik oleh DJ.Nuansa oase yangmenyejukkan. Berlokasi di Kawasan Business Bay, tepatnya di bagian atas hotel Taj Dubai yang elegan, The Treehouse memiliki latar belakang yang menakjubkan dan layar yang memiliki pencahayaan memukau.Dengan menyediakan menu khas Mediterania yang dibuat oleh Chef de Cuisine Aabhas Mehrotra, menyajikan makanan ringan dengan cita rasa yang pas, bersama dengan pilihan minumannya yang beragam.Lokasi dengan dekorasi yang bergaya Reinassance ini terlihat unik dari perapiannya hingga tata letaknya yang luas. The Treehouse menawarkan nuansa rumah kaca di tengah kota yang sibuk.Keren dan elegan, kesan ini langsung terasa ketika Anda berkunjung. Beralih ke Four Season di Jumeirah untuk menemukan salah satu rooftop yang keren di Dubai bernama Mercury Lounge.Di mana terdapat pemandangan yang luar biasa-di salah satu sisinya menampilkan cakrawala pusat kota dengan Burj Khalifa yang menjadi fokus perhatiannya dan di sisi lain terdapat Teluk Arab dengan atmosfer yang santai dan tempat duduk yang nyaman.Hal tersebut menjadikan tempat ini menjadi salah satu rooftop terbaik di Dubai. Nikmati menu makanan ringan pilihan yang elegan, terinspirasi dari menu Mediterania dan makanan pembuka yang ringan, beserta menu minuman yang beragam, diiringi oleh alunan musik yang santai dari DJ dan pemain saksofon.Pemandangan gurun. Salah satu pengalaman khas Dubai adalah menyaksikan siang berganti malam di padang pasir. Langit jingga yang berubah menjadi langit malam yang bertabur bintang dapat dinikmati hanya dengan berkendara jarak pendek dari pusat kota Dubai.Bab Al Shams’ rooftop terrace, Al Sarab, menawarkan suasana lampu lentera yang redup dandekorasi yang terbuat dari tanah liat, sangat tepat menjadi tempat untuk bersantai dari hiruk pikuk yang ada. Menikmati alunan live music Arab di tempat yang luar biasa ini menawarkan pengalaman yang unik.Ada beberapa restoran Jepang yang luar biasa di kota, dan salah satunya adalah Tomo. Satu-satunya tempat yang menyajikan makanan dan pemandangan lanskap kota Dubai yang spektakuler, yang akan menyapa Anda pada saat memasuki lounge. Melihat cakrawala kota yang memukau dari sini.Nikmati pemandangan cakrawala Dubai yang ikonik, termasuk Burj Khalifa yang menakjubkan, dan masakan Jepang yang segar dan berkelas dunia dengan suasana modern namun sangat khas.(TIN)