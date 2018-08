Menikmati Sajian Khas Masakan Korea dengan Gaya Gastronomi

(Anda perlu menuangkan susu segar untuk membuat kopi yang berbentuk ice cube atau es batu meleleh supaya bisa diminum. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(The Fashion Topokki yang perlu Anda pecahkan dengan palu khusus yang disediakan untuk bisa menikmati isi dari makanan ini. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Jika Anda kangen dengan makanan Korea, kini Anda tak perlu pergi jauh lagi karena di Jakarta pun terdapat berbagai kudapan khas Negeri Gingseng tersebut. Bertempat di Mall Taman Anggrek lantai 2, cafe asal Taiwan yang mengadopsi gaya Korea hadir untuk memuaskan keinginan Anda dengan berbagai masakan Korea.Tampil dengan warna merah muda dan dekorasi meja marmer, cafe yang terlihat sangat instagramable ini diakui Rebecca selaku owner dari So Fashion sengaja didesain dengan gaya chic minimalis yang manis."Idenya ini mix dengan gaya Korea baik dari interior maupun menu-menunya. Bukan hanya latte atau cappuccino tapi kita kombinasikan dengan marshmallow, mochi, gulali, dan sebagainya," papar Rebecca pada Medcom.id.Ananda Rizky Chaniago selaku barista So Fashion juga mengatakan bahwa saat ini makanan yang disajikan tak cukup hanya rasanya saja yang enak, namun tampilan serta kreasi dan inovasi juga penting.(Baca juga: Nikmati Berbagai Makanan Korea (K-Food) di Jakarta Fair 2018 "Bisa dibilang So Fashion ini bisa jadi salah satu tempat yang menyajikan pengalaman gastronomi. Dimana makanan tersaji dengan style, aroma yang enak, dan taste yang lezat," tukas Ananda.Senada dengan Ananda, Chef Dean Andriana dari cafe ini juga mengatakan bahwa menu otentik khas di cafe ini juga telah melalui uji coba hingga cocok dengan lidah orang Indonesia.Sebut saja salah satunya adalah The Fashion Topokki. Jika Anda mencoba kimchi dengan rasa khas asam dan pedas kini telah divariasikan dengan rice cake, brokoli, serta ditutup dengan pizza doug yang dimasak garing.Cara makannya pun unik, perlu dipukul. "Iya, dipukul pelan saja, untuk membuka kulit pizza doug yang tipis dan garing. Terus isinya bisa dimakan," ujar chef Dean.Hadir dengan gaya desain cafe yang clean cut, So Fashion sengaja punya konsep tempat makan yang tak biasa karena mengikutsertakan para customernya untuk menyempurnakan acara makan.Rasanya fun ketika Anda juga turut menjadi chef "kecil-kecilan." Seperti perlu mencelupkan mochi ke dalam foam milk di atas latte. Atau menyeruput habis gulali pada minuman Cotton Candy Bubble Gum yang terasa segar sebelum gulalinya menetes habis di meja Anda. Cara lainnya juga ada, yaitu menuangkan susu segar di atas kopi dingin yang sudah berbentuk ice cube.Jadi mencoba pengalaman makan dengan sedikit bergaya ala chef lalu menikmatinya, rasanya sesuai dengan sebutan gastronomi yang menyatukan antara good eating dan art, jadi rasanya nikmat di lidah tapi juga tersaji indah layaknya seni.(TIN)