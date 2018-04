Mengenang Kembali Kejayaan Kerajaan Sriwijaya

Mungkin tak banyak orang yang tahu, Kerajaan Swirijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya menjadi gerbang perdagangan yang akhirnya mengenalkan nusantara ke seantero dunia melalui jalur laut.Bila Anda ingin mengetahui lebih dalam soal sejarah dan melihat langsung peninggalannya, bisa datang ke wahana bertajuk The Legend of Sriwijaya Empire di Lantai 1 Summarecon Mal Bekasi (SMB) bersama keluarga. Di sana Anda akan diajak menjelajahi 11 area berbeda untuk mengetahui jalur rempah Kerajaan Sriwijaya dan mempelajari sejarah lebih menarik dengan hadirnya perpaduan teknologi."SMB kembali menghadirkan wahana edukasi bagi keluarga yang akan mengajak pengunjung mengetahui sejarah perkembangan jalur rempah di Kerajaan Sriwijaya yang dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar pada abad ke-7. Sistem OR code menjadi nilai tambah pada wahana kali ini yang dapat membantu dan memudahkan para pengunjung menemukan makna sejarah dari setiap artefak yang ada," kata Center Director Summarecon Mal Bekasi dalam keterangan tertulisnya, Senin 16 April 2018.Pertama kali Anda memasuki wahana ini akan disambut replika kapal Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan bagian dari penjelajahan jalur laut perdagangan rempah-rempah. Kemudian, Anda akan memasuki area pertama yakni I-Tsing, di sini akan mengetahui kisah seorang biksu yang melakukan perjalanan dan menuliskannya menjadi sebuah catatan. I-Tsing lah yang dikenal sebagai orang pertama membuat catatan tentang Kerajaan Sriwijaya hingga kini.Para ruangan selanjutnya, Anda akan memasuki area pelabuhan, yang akan mengajak Anda melihat video yang berisi sejarah jalur rempah Kedatuan Sriwijaya. Berikutnya, Anda akan memasuki area perahu, yang akan mengajak Anda merasakan suasana pasar rempah melalui replika perahu yang dibuat menyerupai aslinya saat digunakan pada zaman itu.Tak hanya itu saja, Anda juga bisa melihat banyak peninggalan prasasti dan candi yang bisa disaksikan di area prasasti. Di dalamnya terdapat sebuah replika candi Muaro Jambi yang terkenal sebagai kawasan candi terluas di Indonesia.Selain itu, Anda juga akan diajak menuliskan harapan dan mimpi untuk Indonesia yang lebih baik. Tulisan dari para pengunjung akan ditampilkan dalam sebuah layar besar. Dan menutup penjelajahan ini, terdapat area trick art untuk memudahkan pengunjung mengabadikan foto bersama.Dengan membayar tiket seharga Rp35 ribu, Anda sudah bisa menjelajahi kejayaan Kerajaan Sriwijaya. The Legend of Sriwijaya Empire sudah dibuka sejak 12 April 2018 dan mulai beroperasi mulai pukul 11.00-22.00 WIB.(ROS)