Creative Hub untuk Para Pecinta dan Pengusaha Kopi

Bagi Anda para pecinta kopi, Anda bisa menelaah lagi sampai sejauh mana pengetahuan mengenai kopi yang Anda miliki.Jika selama ini Anda hanya menikmatinya dari cangkir, kali ini Anda bisa mengetahui lebih dalam lagi soal kopi. Dimulai dari seputar pengetahuan soal kopi, bagaimana menggiling kopi mandiri di rumah, melihat aneka grinder dan mesin pembuat kopi, sampai belajar menjadi barista.Toffin yang merupakan coffee showroom serta perusahaan pengadaan mesin kopi dari seluruh dunia menciptakan sebuah creative hub pecinta dan pengusaha kopi di mana dimulai dari ilmu kopi hingga semua perlatannya terbaru serta terlengkap ada di showroom yang merupakan terbesar dan sakaligus termewah dalam pengadaan mesin pembuat aneka kopi ini.Tony Arifin, selaku Chief Executive Officer (CEO) PT Toffin Indonesia mengaku bahwa saat ini kopi bukan hanya sekedar minuman saja, tetapi merupakan penunjang gaya hidup."Hal ini mendorong orang untuk mengetahui lebih dalam soal kopi hingga membangun bisnis kedai kopi. Berangkat dari situ kami meresmikan Toffin Coffee Showroom," jelas Tony saat pembukaan, Minggu 15 Juli 2018 di Toffin Coffee Showroom yang terletak di Jalan Pluit Permai, Jakarta Utara.Di tempat ini terdapat dua hub, yaitu training center yang terdiri dari pusat pembelajaran tentang kopi, pelatihan barista, pelatihan latte art, merawat peralatan dan mesin kopi, dan berfungsi sebagai co-working space.Hub kedua merupakan business development center yang membantu calon pengusaha untuk merancang bisnis kedai kopi, mengenal peralatan dan mesin kopi terbaik, pengembangan menu yang inovatif, serta penjualan suku cadang.(Baca juga: Aroma Kopi Nusantara Dale Harris yang juga merupakan World Barista Champion 2017 mengungkapkan bahwa senang bisa bertemu dengan para pecinta kopi di Indonesia.Dalam kunjungannya di acara yang sama Harris mengatakan bahwa pentingnya membuat kopi yang cepat sekaligus tepat (konsisten) dan mesti ditunjang dengan mesin yang baik agar para customer tetap loyal."Saya senang karena tempat ini bisa jadi referensi untuk menimba ilmu sekaligus mencari tahu mesin kopi terbaik kelas dunia seperti salah satunya adalah Victorio Arduino, Mythos 2 yang merupakan mesin penggiling kopi generasi terbaru."Hadir juga Duta Besar Italia untuk Indonesia H.E. Vittorio Sandalli yang mengaku sebagai orang Italia yang menyukai kopi. "Kami suka kopi dengan cara khas Italia. Tapi kami juga suka kopi Indonesia. Indonesia punya kopi yang bagus dengan banyak kekhasan tradisionalnya di banyak tempat di Indonesia. Dan di event ini juga bisa meningkatkan level ekonomi, bisnis ke bisnis, atau joint venture. Ini bisa jadi kesempatan yang baik untuk berinteraksi serta (baik juga untuk) komunitas," ujar H.E. Vittorio Sandalli.Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno yang juga hadir saat pembukaan Toffin mengatakan bahwa, "Pada intinya kita patut bangga untuk terus berinovasi khususnya untuk kopi Nusantara, kopi Indonesia. Sehingga racikan kopi Indonesia semakin go internasional."Jika Anda mampir ke Toffin Coffee Showroom Anda akan takjub karena tempat ini dipenuhi dengan peralatan kopi dari yang kecil hingga yang sebesar badan manusia.Misalnya saja ujar Dale Harris adalah Venus Century, salah satu mesin pembuat kopi dengan desain klasik yang hampir setinggi badan orang dewasa. "Salah satu mesin yang hanya dibuat 100 buah saja dan juga pernah diberikan ke Paus. Tentu cukup menantang dalam menjalankan mesin ini," tukas Harris.Andrea Illenomis yang merupakan asli orang Italia juga menambahkan bahwa salah satu mesin Nuova Simonelli yang ada di Toffin Coffee Showroom yang berarti "Nuova/Baru" adalah mesin kopi terbaik yang pernah ada.(TIN)