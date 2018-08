Kemeriahan Pesta Pembukaan Restoran Black Tap Milik "Si Raja Kelab" di Singapura

Setelah sukses di sejumlah negara Amerika dan Eropa, restoran Black Tap Craft Burger & Beer mulai mengepakkan sayapnya di Asia Tenggara. Langkah kuliner pertama mereka di Asia Tenggara dimulai dari Singapura.Sebagai perayaan dibukanya cabang Black Tap, sebuah pesta digelar. Dihadiri puluhan orang yang tampak antusias menikmati burger, milkshake dan minuman Black Tap yang sudah mendunia.Black Tap Craft Burger & Beer terbaru terletak di L1-80, Bay Level The Shoppes di Marina Bay Sands, Singapura. Dalam pesta pembukaan ini, para undangan disuguhkan sejumlah menu andalan Black Tap seperti Burger Greg Norman, Crispy Chicken Sandwich hingga Korean BBQ Wings.Yang paling mencuri perhatian tentu crazyshakes milik Black Tap yang sempat viral di media sosial Amerika karena keunikannya. Tak hanya bisa mencicipi langsung secara cuma-cuma, pengunjung juga bisa melihat langsung proses pembuatan milkshake jenis Cotton Candy, Sweet N'Salty, Cookie Shake, atau Brooklyn Blackout.Pesta pembukaan Restoran Black Tap di Singapura (Foto: Medcom/Elang)Untuk semakin menemani hangatnya pesta, seorang DJ ikut mengiringi pesta pembukaan restoran yang sebelumnya sudah menapakkan kaki di New York, Las Vegas, Dubai dan Jenewa ini.Pesta pembukaan Restoran Black Tap di Singapura (Foto: Medcom/Elang)Black Tap Craft Burger & Beer merupakan restoran yang dimiliki oleh Chris Barish. Dalam dunia bisnis kuliner dan hospitaliti, Chris Barish bukan orang sembarangan. Sejak awal tahun 2000, dia sukses mengelola sejumlah kelab dan restoran. Pada tahun 2004, majalah bergengsi Vanity Fair menjulukinya Si Raja Kelab.Pesta pembukaan Restoran Black Tap di Singapura (Foto: Medcom/Elang)Di Black Tap Craft Burger & Beer, Chris menggandeng Joe Isidori sebagai rekan. Di dunia perkulineran, nama Joe Isidori juga harum. Pria asal New York, Amerika ini sempat mendapatkan award People Choice di Burger Bash tahun 2015. Sebelumnya Joe sempat menyabet sebuah penghormatan tertinggi dalam bidang kuliner yaitu Michelin Star. Dua ajang bergengsi bagi para chef atas kreasi dan kualitas masakan mereka.Kini, kolaborasi dua nama besar di bisnis kuliner yaitu, Chris Barish dan Joe Isidori telah memulai ekspansinya di Asia Tenggara. Bukan tidak mungkin, mereka akan melakukan ekspansi ke negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia atau Indonesia.(ELG)